Φουντώνει η πολιτική κόντρα με φόντο την ένταξη των εργαζομένων του ΕΣΥ στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Αρχικά, ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης αναφέρθηκε στην ένταξη των εργαζομένων του ΕΣΥ στα ΒΑΕ, τονίζοντας πως είναι «ένας κλάδος που έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα, μας βοήθησε πάρα πολύ στην πανδημία και πρέπει να αναγνωριστεί αυτή η συνεισφορά. Ερχόμαστε λοιπόν και το κάνουμε πράξη. Ήταν μια ας το πούμε εκκρεμότητα, αλλά σωστή, σημαντική εκκρεμότητα».

Για τις συντάξεις χηρείας, είπε:

«Ερχόμαστε να θεραπεύσουμε τις προβλέψεις του νόμου Κατρούγκαλου, όπου υπήρξε βεβαίως μετέπειτα και μια συγκεκριμένη εγκύκλιος που όριζε ότι δεν μπορεί ο συνταξιούχος να παίρνει δύο εθνικές συντάξεις. Είναι ο νόμος του 2016, του νόμου Κατρούγκαλου».

«Αυτό ήρθε και το επιβεβαίωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δηλαδή ότι εάν φύγει το ένα πρόσωπο, η εθνική σύνταξη χάνεται και παίρνει το κομμάτι της εθνικής συντάξεως μόνο ο ένας συνταξιούχος. Αυτό λοιπόν επίσης άμεσα θα υπάρξει, μόλις δούμε βεβαίως και το κείμενο της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε την περίληψη της αποφάσεως. Μόλις το έχουμε, μόλις καθαρογραφεί το κείμενο και έχουμε όλη την απόφαση, θα υπάρξει νομοθετική διάταξη, αν χρειαστεί».

Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για την καθυστέρηση και την προεκλογική διάσταση των εξαγγελιών αυτών, με τον βουλευτή του κόμματος Μιχάλη Κατρίνη να επισημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ανάλογες προτάσεις εδώ και καιρό.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει πάνω από 12 φορές νομοθετική ρύθμιση για την επαγωγή των εργαζόμενων στο ΕΣΥ και βεβαίως και στις δομές κοινωνικής φροντίδας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Αυτό που εμείς επιμέναμε και λέγαμε ότι γίνεται και μας έλεγαν τότε ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα και το ΠΑΣΟΚ μοιράζει φύκια και μεταξωτές κορδέλες και κούφιες υποσχέσεις, βλέπουμε ότι τώρα, όλως τυχαίως, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, και αυτό το θέμα, ρυθμίζεται».

O ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι η κυβέρνηση καθυστέρησε να επιλύσει αυτά τα ζητήματα μετά από χρόνια στην εξουσία.

«Είναι δυνατόν η κυβέρνηση να μας λέει ότι τώρα θυμήθηκε μετά από τόσα χρόνια που είναι κυβέρνηση, 7 χρόνια, δεύτερη θητεία; Τώρα θα λύσει τα ζητήματα που προέκυψαν με το νόμο Κατρούγκαλου;», είπε ο αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μελίδης και συμπλήρωσε:

«Εμείς την κριτική μας και την αυτοκριτική μας την έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Προφανώς και υπήρξαν λάθη. Όμως, βρισκόμαστε στο 2026. Είναι δυνατόν σήμερα η κυβέρνηση να μας μιλάει σαν να ανέλαβε χθες και να μας λέει ότι τώρα θα επιλύσει τα θέματα;».

Τέλος, ο κος Μελίδης αναφέρθηκε στο μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας την ανοιχτή στάση του κόμματος σε συνεργασίες.