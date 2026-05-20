Η Λιθουανία εξέδωσε την Τετάρτη προειδοποίηση για «αεροπορικό κίνδυνο», ζητώντας από τον κόσμο να καταφύγει σε καταφύγια και ανέστειλε την κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, εν μέσω φόβων για παραβίαση του εναερίου χώρου της χώρας από drones.

«Καταφύγετε αμέσως σε ασφαλές μέρος, φροντίστε τους δικούς σας και περιμένετε νέες οδηγίες», ανέφερε ο στρατός της Λιθουανίας σε μήνυμα που απέστειλε στους κατοίκους της πρωτεύουσας.

Δεν ήταν αμέσως σαφές πόσο ευρέως διανεμήθηκε η δήλωση.

Προειδοποίηση εκδόθηκε επίσης στο κτίριο του κοινοβουλίου στο Βίλνιους.

«Λόγω του κινδύνου αεροπορικής επίθεσης, ζητούμε από όλα τα άτομα που βρίσκονται στο κτίριο να μεταβούν στο πλησιέστερο καταφύγιο», ανέφερε ανακοίνωση που μεταδόθηκε μέσω του ενδοεπικοινωνιακού συστήματος του κοινοβουλίου.

Το εθνικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων της Λιθουανίας είχε δηλώσει νωρίτερα ότι είχε εκδώσει συναγερμό ως απάντηση σε ένα drone στη γειτονική Λευκορωσία που είχε παρατηρηθεί να πετάει προς τη Λιθουανία, προσθέτοντας ότι η προέλευση του drone δεν είχε επιβεβαιωθεί.

Ένα μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέρριψε την Τρίτη ένα ύποπτο ουκρανικό drone πάνω από την Εσθονία, σύμφωνα με την βαλτική χώρα, το τελευταίο σε μια σειρά παραβιάσεων του εναέριου χώρου στην περιοχή εν μέσω συχνών ουκρανικών επιθέσεων κατά της γειτονικής Ρωσίας