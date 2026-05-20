Λιγοστεύει ο χρόνος για την αντικατάσταση των παλαιών δελτίων ταυτότητας, καθώς οι πολίτες καλούνται έως τις 3 Αυγούστου να εκδώσουν τις νέες, σύμφωνα με τον σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό. Όσοι δεν προχωρήσουν εγκαίρως στην αλλαγή, θα χρειάζονται διαβατήριο για τις μετακινήσεις τους στο εξωτερικό.

Η αντίστροφη μέτρηση για την αντικατάσταση των παλαιών «μπλε» ταυτοτήτων έχει ήδη ξεκινήσει. Από τις 3 Αυγούστου και έπειτα, οι συγκεκριμένες ταυτότητες δεν θα γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διαδικασία έκδοσης των νέων ταυτοτήτων, που πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ), πραγματοποιείται με ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα. Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 10,50 ευρώ, ενώ για τους πολύτεκνους προβλέπεται μειωμένη χρέωση 5 ευρώ.

Για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας, οι πολίτες πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως στην αρμόδια αρχή. Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί είτε απευθείας στην υπηρεσία έκδοσης είτε από πιστοποιημένο φωτογράφο. Στη δεύτερη περίπτωση, ο επαγγελματίας ανεβάζει τη φωτογραφία στην πλατφόρμα myPhoto του gov.gr.