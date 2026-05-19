Καρχαρίες άρχισαν ξαφνικά να χαζολογούν στα ρηχά των ελληνικών ακτών; Υπάρχει λόγος να παγώσει το… αίμα μας;
Η πρόσφατη εμφάνιση καρχαρία σε απόσταση αναπνοής από την ακτή στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης στην Κόρινθο προκάλεσε έντονη ανησυχία στους λουόμενους και άνοιξε ξανά τη συζήτηση γύρω από την παρουσία μεγάλων θαλάσσιων θηρευτών στις ελληνικές θάλασσες. Λίγες ημέρες νωρίτερα, ένας γλαυκοκαρχαρίας είχε καταγραφεί να κινείται στα ρηχά στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας, ενώ στην Εύβοια […]
Ένα απίστευτο θέαμα αντίκρισαν οι κάτοικοι στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης στην Κόρινθο, όταν ένας καρχαρίας εντοπίστηκε να κολυμπά στα ρηχά νερά της παραλίας. Η ξαφνική του εμφάνιση προκάλεσε αναστάτωση στους λουόμενους και τους κατοίκους της περιοχής, σύμφωνα με το korinthostv, καθώς το ψάρι κινούνταν πολύ κοντά στην ακτή. Ο καρχαρίας είχε μήκος περίπου 2,5 […]