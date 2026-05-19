Eξετάσεις. Εξετάσεις. Εξετάσεις. Εξετάσεις. Εξετάσεις. Έχουμε φτιάξει ένα σχολείο, ειδικά στο Λύκειο, όπου όλα κινούνται γύρω από τις εξετάσεις. Που είναι η γνώση; Που είναι η βιωματική μάθηση;

Που είναι η επαφή των μαθητών με σημαντικά θέματα της καθημερινότητας;

Και έπειτα αναρωτιόμαστε γιατί τα παιδιά είναι απογοητευμένα, θυμωμένα, «εγκλωβισμένα». Κι όμως σ’ αυτή την απέραντη «έρημο» των πανελλαδικών εξετάσεων του Λυκείου – και όχι μόνο, μαθαίνω ότι καλά κρατούν και οι εξετάσεις για την εισαγωγή των μαθητών δημοτικού (!) στα πειραματικά γυμνάσια και οι εξετάσεις-τεστ παιδιών δημοτικού σε εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς – υπάρχουν σχολεία που αποτελούν «οάσεις».

Είναι σχολεία που ευαισθητοποιούν και ενεργοποιούν τους μαθητές για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, τη Βιώσιμη Κινητικότητα, την οδική ασφάλεια. Αξίζει λοιπόν τέτοια σχολεία που αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση να τα αναδεικνύουμε και να τα προβάλλουμε.

Το 1ο ΓΕΛ Ν.Φιλαδέλφειας είναι ένα απ’ αυτά. Είναι ένα απ’ αυτά τα λιγοστά αλλά ξεχωριστά. Τα τελευταία χρόνια, φωτισμένοι εκπαιδευτικοί καθοδηγούν τα παιδιά με σειρά δράσεων όλη την σχολική χρονιά για την οδική ασφάλεια και τα τροχαία δυστυχήματα.

Έχουν δημιουργήσει την Ομάδα Οδικής Ασφάλειας, Προσβασιμότητας και Περιβάλλοντος. Συναντιούνται, συζητούν, ενημερώνονται αλλά το κυριότερο πραγματοποιούν δράσεις στη γειτονιά του σχολείου. Ενημερώνουν τους οδηγούς ΙΧ στα επικίνδυνα σημεία του σχολείου ώστε να είναι πιο προσεκτικοί.

Μία τέτοια δράση υλοποίησαν προ ημερών στους δρόμους γύρω από το σχολείο τους. Μαθήτριες και μαθητές, καθηγήτριες και καθηγητές βγήκαν στους δρόμους κρατώντας ταμπέλες με μηνύματα για ασφαλή οδήγηση, υπενθυμίζοντας πως από εκεί περνούν παιδιά.

Μοίρασαν φυλλάδια και λουλούδια στους οδηγούς. Φώναξαν συνθήματα με την ντουντούκα τους. Προσπάθησαν να μεταδώσουν ένα απλό αλλά σημαντικό μήνυμα: η προσοχή στον δρόμο σώζει ζωές!

Ακόμη, μέσα από τα φυλλάδιά τους, προέτρεπαν τους οδηγούς να αποφεύγουν τη χρήση του αυτοκινήτου για κοντινές διαδρομές, επιλέγοντας το περπάτημα, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος και στην βελτίωση της υγείας τους.

Κι αυτή ήταν μόνο μία από τις πολλές δράσεις που έχουν επαναλάβει στο παρελθόν μαθητές και εκπαιδευτικοί από την Ομάδα Οδικής Ασφάλειας, Προσβασιμότητας και Περιβάλλοντος του 1ου ΓΕΛ Νέας Φιλαδέλφειας. Η οδική ασφάλεια δεν είναι απλώς κανόνες. Είναι σεβασμός, ευθύνη και φροντίδα για τη ζωή και το περιβάλλον, όπως σημείωναν.

Αυτή η πολύπτυχη δράση πραγματοποιήθηκε σε 5 διαφορετικά σημεία δίπλα ή κοντά στο σχολικό συγκρότημα 1ου ΓΕΛ, 1ου Γυμνασίου, 1ου Νηπιαγωγείου και 2ου Δημοτικού Νέας Φιλαδέλφειας.

Μπράβο στους εκπαιδευτικούς, μπράβο στα παιδιά, σε ένα διαφορετικό-χρήσιμο σχολείο.

Υ.Γ.: Δέκα ημέρες πριν από τις Πανελλαδικές, ένα τηλεοπτικό κανάλι το απόγευμα είχε μισή ώρα θέμα για τις εξετάσεις, τις επιδόσεις…