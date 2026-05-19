Στην έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας προχώρησε η Eurobank τη Δευτέρα 18 Μαΐου, αντλώντας 700 εκατ. ευρώ από τις αγορές. Το ομόλογο έχει εξαετή διάρκεια (λήξη τον Μάιο 2032), με δικαίωμα ανάκλησης στα πέντε έτη, ενώ η αρχική ένδειξη για το επιτόκιο ήταν στις 125 μονάδες βάσης πάνω από το ευρωπαϊκό εξαετές mid swap (3,03%), δηλαδή κοντά στο 4,30%.

Η ισχυρή ζήτηση για το ομόλογο έριξε το spread στις 97 μονάδες βάσης και το τελικό επιτόκιο γύρω στο 4%. Η συνολική ζήτηση ξεπέρασε τα 2,67 δισ. ευρώ, με το βιβλίο προσφορών να υπερκαλύπτεται κατά σχεδόν τέσσερις φορές. Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Baa1 από τη Moody’s, BBB- από τη S&P, BBB- από τη Fitch και BBB (υψηλό) από τη Morningstar DBRS. Οι BNP Paribas, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Europe, ΙΜΙ-Intesa Sanpaolo, Jefferies και Nomura λειτούργησαν ως σύμβουλοι της έκδοσης.

Αυτή είναι η τρίτη έκδοση της Eurobank για το 2026. Προηγήθηκε η άντληση 400 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2) τον Ιανουάριο, και ακόμα μία έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και ύψους 400 εκατ. ευρώ στα μέσα Απριλίου. Συνολικά, η τράπεζα έχει αντλήσει 1,5 δισ. από τις αγορές από την αρχή του έτους, που είναι και το υψηλότερο ποσό μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

Η αυξημένη κινητικότητα της Eurobank προκαλεί ενδιαφέρον, καθώς οι παρούσες συνθήκες στις διεθνείς αγορές δεν είναι ευνοϊκές, λόγω της αβεβαιότητας που συνδέεται κυρίως με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο δανεισμός της τράπεζας από τις αγορές μπορεί να εξηγηθεί με δύο τρόπους: είτε η τράπεζα χρειάζεται άμεση ρευστότητα για να πραγματοποιήσει κάποια εξαγορά (είναι γνωστό πως «ψάχνεται» στη βουλγαρική τραπεζική και ασφαλιστική αγορά) είτε εκτιμά ότι η αβεβαιότητα θα ενταθεί περαιτέρω το επόμενο διάστημα.

Οσον αφορά τις υπόλοιπες τράπεζες, η Alpha Bank έχει πραγματοποιήσει δύο εκδόσεις 750 και 600 εκατ. ευρώ και η Εθνική Τράπεζα ακόμα δύο, αντλώντας συνολικά 1,1 δισ. ευρώ. Η Πειραιώς δεν έχει εκδώσει ομόλογο από τον Νοέμβριο του 2025, ενώ η Optima Bank ετοιμάζει έξοδο στις αγορές εντός του Ιουνίου. Τέλος, η CrediaBank έχει αντλήσει νέα κεφάλαια μόνο μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο.