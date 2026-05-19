Με ήπιες διακυμάνσεις κινούνται οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά.

Ήπια ανοδικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω υποχώρησης των τιμών του πετρελαίου, στον απόηχο της αποκάλυψης Τραμπ ότι ανέβαλε προγραμματισμένη επίθεση στο Ιράν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.238,74 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,11%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.251,15 μονάδες (+0,67%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 75,16 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,07%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,26%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (+2,19%), της Jumbo (+2,13%), του ΟΛΠ (+1,65%) και των ΕΛΠΕ (+1,50%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (-1,86%), της Elvalhalcor (-1,53%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,83%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Πειραιώς, διακινώντας 1.170.037 και 769.020 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η ΔΕΗ με 12,19 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 9,85 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 54 μετοχές, 47 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Παϊρης (+6,49%) και EIS (+3,81%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Προοδευτική (-9,46%) και Trastor (-9,45%).