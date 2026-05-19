Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι για την έντονη οσμή αερίου που εντοπίζεται σε περιοχές της Αττικής. Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας το ΕΣΚΕΔΙΚ από τις 11:40 έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής. Όπως τονίζεται, άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προέρχονται οι αναφορές.

Παράλληλα, όπως υπογραμμίζεται, σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα.

Παράλληλα, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό.

Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί η Γ.Γ Περιβάλοντος του ΥΠΕΝ με το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής.