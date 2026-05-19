Από το Υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζεται ότι, οι εξετάσεις των Eιδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα Ειδικά Μαθήματα προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε Σχολή ή Τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, θα διενεργηθούν από 16 μέχρι και 25 Ιουνίου 2026.

Ta εξεταστικά κέντρα αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο και με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων που έχει ανακοινωθεί.

Καθορισμός προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τους πληγέντες του δυστυχήματος των Τεμπών για τις πανελλαδικές

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε επίσης ότι, σύμφωνα με το αρ. 85 του Ν.5291/2026 (ΦΕΚ 49 Α’ ) και την αρ. Φ.251/61920/Α5/19-05-2026 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. καθορίστηκε για τους πληγέντες του δυστυχήματος των Τεμπών για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026, ως προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης και των δικαιολογητικών, το χρονικό διάστημα από 22-05-2026 ως και 29-05-2026.

