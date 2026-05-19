Οπως ενημέρωσε το φιλοθέαμον κοινό των σόσιαλ μίντια με ένα ακόμη βιντεάκι, η ώρα θα είναι στις 26 Μαΐου. Τότε δεν θα είναι «ούτε νωρίς, ούτε αργά» για να ιδρύσει ο Αλέξης Τσίπρας νέο κόμμα. Ενας πρώην πρωθυπουργός, που θέλει να κάνει comeback μέσω ενός «φρέσκου» πολιτικού εγχειρήματος, δεν πρέπει να ξεχνάει πως επηρεάζει το πέρασμα του χρόνου τα «σωστά τάιμινγκ». Οταν ήταν «νέος», το 2015, ήταν πολύ νωρίς. Τώρα, εξαιτίας της κυβερνητικής του εμπειρίας έχει γίνει πολιτικά γέρος. Γι’ αυτό, είναι πολύ αργά.

Κλωτσοπατινάδα

H επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ αφορούσε τους εργαζόμενους αλλά ο γ.γ. δεν κρατήθηκε. Σχολίασε και τα υπό ίδρυση κόμματα. «Ολη αυτή η κλωτσοπατινάδα στο πολιτικό σκηνικό, όλο αυτό το πολιτικό σουλάτσο, με όλους αυτούς που τρέχουν να πιάσουν μια καρέκλα ενόψει των εκλογών, μόνο αποστροφή προκαλεί στον ελληνικό λαό», ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Πάντως, όταν εκπροσωπείς ένα κόμμα 108 ετών (το αρχαιότερο στη χώρα), μπορείς να χρησιμοποιείς την ειρωνεία σαν όπλο, όχι ως άμυνα.

Καταστατικό

Ο Πολάκης βρήκε υποστηρικτές. Η Ρένα Δούρου, ας πούμε, ζήτησε απόλυτο σεβασμό στο Καταστατικό, αφού εξήγησε πως με βάση αυτό, ένα μέλος της ΚΕ διαγράφεται αφού πρώτα συνέλθει το όργανο, εκφέρει άποψη κι ύστερα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας. Σε περίπτωση που κάποιοι εξεπλάγησαν, να θυμίσω ότι το μακρινό 2018 ο Σφακιανός στήριξε με μακροσκελές ποστ την τότε περιφερειάρχη, που της την έπεφταν για τη Μάνδρα. «Τα παιδιά κάτω από το ποτάμι έχουν ξεχωριστό DNA», έγραφε.

Συμβουλή

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος συμβούλευσε τον Σαμαρά να μην προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος. «Θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος», του είπε. Γιατί; Επειδή «από το 2023 μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί τίποτα που να είναι τόσο διαφορετικό που να τον κάνει να αποσύρει τη στήριξή του στην παράταξη». Μια πρόχειρη αναδρομή στο κυβερνητικό έργο αρκεί για να αντικρούσει κανείς το υπουργικό επιχείρημα. Η ΝΔ θεσμοθέτησε τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών – κι αυτό για τον πολέμιο του «γονέας 1 και γονέας 2» είναι θανάσιμο σφάλμα.