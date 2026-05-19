Το Brexit επιστρέφει ως βαθιά πληγή στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας, πυροδοτώντας έναν ανοιχτό εμφύλιο πόλεμο για τη στρατηγική και την πολιτική ταυτότητα του κόμματος, τόσο ενόψει μιας πιθανής αναμέτρησης για την ηγεσία όσο και πριν από τις επαναληπτικές εκλογές στην περιφέρεια του Μέικερφιλντ.

Η δημόσια αμφισβήτηση της γραμμής Στάρμερ από κορυφαία στελέχη, οι αλληλοκατηγορίες για πολιτική αυτοκτονία και η επαναφορά του αιτήματος επανασύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ενωση αποκαλύπτουν ένα κόμμα που κινδυνεύει να διασπαστεί ανάμεσα στους φιλευρωπαίους κεντρώους και τους βουλευτές των παραδοσιακών εργατικών περιφερειών που φοβούνται την εκλογική κατάρρευση. Την ώρα που ο Νάιτζελ Φάρατζ και το Reform UK καταγράφουν εντυπωσιακή άνοδο σε πρώην προπύργια του Brexit, η μάχη διαδοχής στους Εργατικούς μετατρέπεται σε σύγκρουση για το μέλλον της Βρετανίας μετά την αποχώρηση από την ΕΕ, με το πολιτικό σύστημα της χώρας να εισέρχεται ξανά σε περίοδο βαθιάς αστάθειας.

«Αυτή δεν είναι μια συζήτηση μεταξύ μαθητών Λυκείου», προειδοποίησε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ντέιβιντ Λάμι καλώντας τους Εργατικούς να αποφύγουν τον «αλληλοσπαραγμό» γύρω από την Ευρώπη κι επιμένοντας ταυτόχρονα ότι ο Κιρ Στάρμερ θα παλέψει για να διατηρήσει τη θέση του.

Ο πρώην υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ, στην πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά την παραίτησή του από το υπουργικό συμβούλιο, δήλωσε το Σάββατο σε ακροατήριο στο Λονδίνο ότι «η αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ενωση ήταν ένα καταστροφικό λάθος». Στο Συνέδριο του Progress, που οργανώθηκε από την «μπλερική» πτέρυγα του Εργατικού Κόμματος, ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει επίσημα την αντικατάσταση του Κιρ Στάρμερ.

Μέσα σε μία ώρα, ο πρόεδρος του Συντηρητικού Κόμματος Κέβιν Χόλινρεϊκ άρπαξε την ευκαιρία από το σχόλιο του Στρίτινγκ, λέγοντας ότι «την ώρα που οι Εργατικοί ξανανοίγουν τη συζήτηση για το Brexit, η Βρετανία δεν κυβερνάται» και χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις «ακόμη έναν αντιπερισπασμό».

Υπό την ηγεσία του Στάρμερ οι Εργατικοί έχουν κινηθεί με προσοχή γύρω από το ζήτημα του Brexit, τηρώντας τις κόκκινες γραμμές ότι ενώ επιδιώκεται στενότερη σχέση με την ΕΕ, η Βρετανία δεν θα επανενταχθεί ούτε στην ενιαία αγορά ούτε σε τελωνειακή ένωση της ΕΕ.

Ταυτόχρονα το Reform UK ελπίζει να χρησιμοποιήσει το ζήτημα για να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους στο Μέικερφιλντ. Το κόμμα λέει ότι το 65% των κατοίκων της περιοχής είχε ψηφίσει υπέρ του Brexit στο δημοψήφισμα του 2016, αν και δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία επειδή τα όρια των δημοτικών διαμερισμάτων δεν συμπίπτουν πλήρως με τα όρια της εκλογικής περιφέρειας. Ταυτόχρονα «υπενθύμισε» δηλώσεις που είχε κάνει ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Αντι Μπέρναμ, στο ετήσιο συνέδριο των Εργατικών πέρυσι, όταν είχε πει: «Ελπίζω στη διάρκεια της ζωής μου να δω αυτή τη χώρα να επανεντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ενωση». Ο Μπέρναμ έχει ένα επιπλέον ενδιαφέρον να κερδίσει τη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια για να μπορέσει να διεκδικήσει την ηγεσία των Εργατικών και να επιστρέψει στο Ουέστμινστερ.

Μάλιστα χθες χρειάστηκε να κάνει δήλωση στην οποία ανέφερε ότι δεν προτείνει να εξετάσει η Βρετανία το ενδεχόμενο επανένταξης στην Ευρωπαϊκή Ενωση και ότι σέβεται την απόφαση του δημοψηφίσματος που διεξήχθη πριν από σχεδόν δέκα χρόνια για την αποχώρηση από την ΕΕ.

Οπως αναφέρει δημοσίευμα των «Financial Times», συνεργάτες του Μπέρναμ πιστεύουν ότι τα σχόλια του Στρίτινγκ ήταν σκόπιμα μη βοηθητικά και είχαν στόχο να δυσκολέψουν τη νίκη του σε μια εκλογική περιφέρεια που είχε ψηφίσει υπέρ του Brexit.

Σε ένδειξη της αγωνίας των Εργατικών για την αναζωπύρωση της συζήτησης γύρω από την Ευρώπη, ο βουλευτής των Εργατικών για την περιφέρεια Πεντλ και Κλίδεροου στο Λάνκασιρ χαρακτήρισε «ανόητη» τη συζήτηση περί επανένταξης στην ΕΕ. «Αυτό δεν αποτελεί προτεραιότητα για τον βρετανικό λαό», δήλωσε ο Τζόναθαν Χίντερ. Πρόσθεσε ότι αν πρότεινε στους ψηφοφόρους του πως η καλύτερη λύση στα προβλήματά τους είναι να ξανανοίξει το ζήτημα του Brexit, θα τον κοιτούσαν με δυσπιστία. «Δικαίως θα με κοιτούσαν σαν να είχα τρελαθεί, σαν να τα είχα χαμένα», είπε. Και πολλοί άλλοι βουλευτές σε εργατικές περιφέρειες αντιτίθενται στο να ανοίξει ξανά η συζήτηση για το Brexit, μόλις λίγες ημέρες αφότου το κόμμα του Φάρατζ πέτυχε σαρωτικές νίκες σε περιοχές που είχαν ψηφίσει υπέρ της αποχώρησης.

Οπως δήλωσε ο Ντέιβιντ Λάμι στο BBC, ένα κύμα εσωκομματικών συγκρούσεων των Εργατικών για το Brexit θα έβλαπτε το κόμμα. «Λέω στους συναδέλφους… ότι θα βρεθούμε σε απελπιστική κατάσταση, εκτός εξουσίας και θα ανοίξουμε τον δρόμο στον Φάρατζ».