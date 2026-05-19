Μία 56χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, όταν έπεσε σε ακάλυπτο φρεάτιο στο Μιντάουν, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Η άτυχη οδηγός, κάτοικος της κομητείας Γουέστσεστερ, είχε σταθμεύσει το SUV της κοντά στην 5η λεωφόρο. Καθώς βγήκε από το όχημα, έπεσε στο ανοιχτό φρεάτιο βάθους περίπου τριών μέτρων.

Σύμφωνα με τη New York Post, στο σημείο έσπευσαν διασώστες που εντόπισαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Την ανέσυραν άμεσα και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

«Με θλίψη επιβεβαιώνουμε ότι ένας πολίτης έχασε τη ζωή του μετά από πτώση σε ανοιχτό φρεάτιο. Ερευνούμε το πώς συνέβη αυτό. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια της γυναίκας, και η ασφάλεια παραμένει η πρώτη μας προτεραιότητα», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας που διαχειρίζεται το σημείο.

Από την πλευρά της, η αστυνομία ανέφερε ότι ο ιατροδικαστής θα προσδιορίσει τα ακριβή αίτια του θανάτου της γυναίκας.