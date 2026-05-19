Η είδηση ότι ο Πεπ Γκουαρδιόλα αναμένεται να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της σεζόν μονοπωλεί το ενδιαφέρον των φίλων του ποδοσφαίρου τις τελευταίες ώρες. Σύμφωνα με τη «Daily Mail», ο Καταλανός τεχνικός έχει ήδη λάβει την απόφαση να μην παραμείνει στον πάγκο των «πολιτών», έχοντας ουσιαστικά δρομολογήσει την αποχώρησή του εδώ και καιρό.

Τη θέση του φέρεται να αναλαμβάνει ο Έντσο Μαρέσκα, όπως αναφέρουν αγγλικά δημοσιεύματα, με τη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών να έχει «κλειδώσει» εδώ και μήνες, αμέσως μετά την αποχώρησή του από την Τσέλσι.

Ο Ιταλός προπονητής είχε αποχωρήσει από τους «μπλε» του Λονδίνου ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, σε μια περίοδο που ο σύλλογος δεν ήταν ικανοποιημένος από την πορεία της ομάδας και αναζητούσε τον άνθρωπο που θα την επανέφερε στη διεκδίκηση τίτλων, κάτι που τελικά δεν συνέβη.

Η φυγή του είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση στην Αγγλία, ενώ στο Λονδίνο δεν βλέπουν θετικά την προοπτική να αναλάβει τη Μάντσεστερ Σίτι.

Μάλιστα, σύμφωνα με την «Telegraph», η Τσέλσι εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά κατά των «πολιτών», θεωρώντας πως υπήρξε προσέγγιση του Μαρέσκα όσο εκείνος βρισκόταν ακόμη στον πάγκο της ομάδας.

Παράλληλα, στους Λονδρέζους υπάρχει δυσαρέσκεια για την επίδραση που είχε η αποχώρησή του στην ομάδα, την οποία θεωρούν καθοριστική για την αποτυχημένη σεζόν, που οδήγησε στον αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και είχε σημαντικό οικονομικό και αγωνιστικό κόστος για τον σύλλογο.