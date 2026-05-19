Το βράδυ της Δευτέρας (18/05), ο Κάρλο Αντσελότι ανακοίνωσε την αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Ανάμεσα στους παίκτες που επέλεξε ο Ιταλός τεχνικός βρίσκεται και ο Μπρούνο Γκιμαράες.

Ο μέσος της Νιούκαστλ, μόλις πληροφορήθηκε πως συμπεριλήφθηκε στην τελική 26άδα της «Σελεσάο», δημοσίευσε στα προσωπικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα συγκινητικό βίντεο, παρουσιάζοντας τη διαδρομή του από τα παιδικά του χρόνια μέχρι τη στιγμή που ετοιμάζεται να ταξιδέψει για το Μουντιάλ.