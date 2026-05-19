Ο Παραολυμπιονίκης της ποδηλασίας Νίκος Παπαγγελής έτρεξε – με το ποδήλατό του – για καλό σκοπό σε νησιά των Κυκλάδων.

Συγκεντρώνοντας χρήματα για τη «Φλόγα» και στέλνοντας ένα μήνυμα στήριξης, ευγνωμοσύνης και προσφοράς.

Ο Παραολυμπιονίκης της ποδηλασίας επέλεξε φέτος τα νησιά των Κυκλάδων με σταθμούς την Πάρο, τη Νάξο και τη Σαντορίνη για τη διαδρομή του, ώστε να στηρίξει τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, «Φλόγα».

Για ακόμη μία χρονιά το Wheels of Will που διοργανώνεται από την UPGR8 Sports Marketing Agency, συνέδεσε την ποδηλασία με την κοινωνική προσφορά, συγκεντρώνοντας χρήματα για τα παιδιά και τις οικογένειες που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο.

Η διαδρομή στις Κυκλάδες είχε σαφή φιλανθρωπικό σκοπό, αλλά και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό για τον Νίκο Παπαγγελή, καθώς η «Φλόγα» αποτελεί έναν οργανισμό που έχει συνδεθεί με τη δική του προσωπική πορεία ζωής!

Η φετινή διαδρομή είχε αυξημένες απαιτήσεις, με έντονα υψομετρικά, ανέμους, μετακινήσεις από νησί σε νησί και σημαντική σωματική κόπωση.

Παράλληλα, όμως, ανέδειξε τον συλλογικό χαρακτήρα της προσπάθειας καθώς δεν βασίζεται μόνο στην αθλητική αντοχή, αλλά και στην οργάνωση, την ομάδα, τους ανθρώπους που στηρίζουν τη δράση και τις τοπικές κοινωνίες που την υποδέχονται.

Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, ξεχωριστή θέση έχει η σχέση συνεργασίας του Νίκου Παπαγγελή με τον Ηλία Πάνου, manager του και ιδιοκτήτη της UPGR8 Sports Marketing Agency.

Η σταθερή αυτή συνεργασία αναδεικνύει τη σημασία της εμπιστοσύνης και της υποστήριξης που απαιτείται για την εξέλιξη μιας πρωτοβουλίας με διάρκεια και κοινωνικό αποτύπωμα.

Η φετινή θεματική δεν περιορίζεται στην προσωπική προσπάθεια ενός αθλητή, αλλά φωτίζει τον ρόλο των ανθρώπων που στηρίζουν, οργανώνουν και συμβάλλουν ώστε μια ιδέα να μετατραπεί σε θεσμό προσφοράς.

Στη Νάξο, κατά την έναρξη της διαδρομής του Νίκου Παπαγγελή από την Πορτάρα, παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Νάξου. Ο κ. Δημήτρης Λιανός ενημερώθηκε για τη δράση και εξέφρασε τη στήριξή του στη διοργάνωση και στον σκοπό του Wheels of Will,επισημαίνοντας τη σημασία πρωτοβουλιών που συνδέουν τον αθλητισμό με την κοινωνική προσφορά.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στον Δήμο Πάρου και συγκεκριμένα στην Αντιδήμαρχο Αθλητισμού κα. Φλώρα Λουκή, για τη στήριξη, τη συνεργασία και τη συμβολή της στην υποδοχή της δράσης στο νησί.

Από την Πάρο μέχρι τη Νάξο και από εκεί στη Σαντορίνη, το Wheels of Will δεν αντιμετωπίστηκε ως αγώνας, αλλά ως μια διαδρομή χαράς, αγάπης και προσφοράς!

Κάτοικοι, επισκέπτες, φορείς , μαθητές κι άνθρωποι του αθλητισμού βρέθηκαν κοντά στη διοργάνωση, στηρίζοντας την προσπάθεια του Νίκου Παπαγγελή και ενισχύοντας το μήνυμα της φετινής δράσης.

Κάθε νησί αποτέλεσε μέρος μιας ενιαίας διαδρομής, με κοινό στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση του έργου της «Φλόγας»!

Τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν, από τις δωρεές κατά τη διάρκεια της δράσης, θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για την υποστήριξη του έργου της «Φλόγας», προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια στις οικογένειες που δοκιμάζονται και στα παιδιά που αντιμετωπίζουν νεοπλασματική ασθένεια.