Τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Metron Analysis που παρουσιάστηκε χθες στον Κύκλο Ιδεών είναι εντυπωσιακά. Και εν πολλοίς απροσδόκητα, εκτός αν εμείς οι δημοσιογράφοι ζούμε σε μια φούσκα και δεν έχουμε πάρει χαμπάρι τι γίνεται γύρω μας. Η μεγαλύτερη έκπληξη δεν είναι ότι οι μισοί έλληνες πολίτες θεωρούν πως «στη χώρα μας κάνουμε βήματα προς τα πίσω», ένα ποσοστό που όπως θα περίμενε κανείς απογειώνεται μεταξύ των αριστερών ψηφοφόρων (74%), αλλά δεν πέφτει κάτω από το 39% μεταξύ των κεντρώων. Η ερώτηση αυτή είναι αρκούντως γενική και για τον καθένα σημαίνει κάτι διαφορετικό.

Πολύ πιο συγκεκριμένη είναι η απάντηση των πολιτών όταν ερωτώνται τι τους απασχολεί περισσότερο: αμέσως μετά την ακρίβεια (74%) τοποθετούν, και μάλιστα για δεύτερη συνεχή χρονιά, τη Δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου (46%). Μόλις το 12% ασχολείται με τη μετανάστευση, που η κυβέρνηση έχει αναγάγει σε μείζον ζήτημα. Κι από την άλλη, μόλις το 7% ανησυχεί για την κλιματική αλλαγή, που απειλεί το μέλλον των παιδιών μας.

Ακόμη πιο ανησυχητικά, στα όρια του ζόφου, είναι τα ποσοστά των πολιτών που θεωρούν ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη στις δικαστικές υποθέσεις που μας απασχολούν αυτόν τον καιρό: 77% για τα Τέμπη, 78% για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, 80% για τις υποκλοπές. Βλέπουμε μια πρωτοφανή κρίση δυσπιστίας, που ο Ευάγγελος Βενιζέλος αποκαλεί «κρίση λειτουργιών του κράτους σε ένα κράτος αποδυναμωμένης κυριαρχίας». Εδώ θα επενδύσει η Μαρία Καρυστιανού.

Ενα από τα λίγα κυβερνητικά στελέχη που μπορεί να εμφανίζεται ικανοποιημένο είναι ο Νίκος Δένδιας: η άμυνα είναι ο μόνος τομέας όπου περισσότεροι πολίτες θεωρούν ότι είμαστε καλύτερα από μια μέση ευρωπαϊκή χώρα από εκείνους που πιστεύουν ότι είμαστε χειρότερα: 42% έναντι 35%. Η εικόνα για τη Δικαιοσύνη και τη διαφάνεια είναι κι εδώ τραγική: 6% έναντι 74%. Και γι’ αυτό άραγε η Κοβέσι φταίει;

Το κακό νέο για την κυβέρνηση είναι ότι οι κεντρώοι δεν πείθονται από το αφήγημά της: το 55% αυτής της κατηγορίας θεωρεί ότι η χώρα δεν έχει επανέλθει σε μια κανονικότητα (έναντι 45% που πιστεύει το αντίθετο), το 38% θεωρεί ότι το περιβόητο επιτελικό κράτος είχε αρνητικά αποτελέσματα (έναντι 21%), το 58% θεωρεί ότι η αναθεώρηση του Συντάγματος χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση ως πρόσχημα επειδή πιέζεται πολιτικά (έναντι 41%). Οσο κι αν προσπαθεί ο Αδωνις (ή ακριβώς επειδή έχει αναλάβει αυτός τη δουλειά), το κλίμα δεν αλλάζει.

Το καλό νέο, πάντα για την κυβέρνηση, είναι ότι ακόμη και με αυτά τα δεδομένα διατηρεί μια απόσταση ασφαλείας από το δεύτερο κόμμα. Και ότι ακόμη και μετά την ίδρυση των νέων κομμάτων, μπορεί να ελπίζει ότι το μεγάλο ξεκαθάρισμα δεν θα γίνει στον δικό της χώρο, αλλά σ’ εκείνον της αντιπολίτευσης.