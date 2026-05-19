Η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού, μετά την πρόκριση στο Final-4 του Champions League στη Μάλτα, επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις της και ξεκινά τη σειρά των ημιτελικών των playoffs της Water Polo League.

Την Τρίτη (19/5, 17:00, MEGA News), οι «ερυθρόλευκες» υποδέχονται τον Εθνικό στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο, στον πρώτο αγώνα της σειράς, με στόχο να κάνουν το 1-0 και να βάλουν τις βάσεις για την πρόκριση στους τελικούς.

Η Φωτεινή Τριχά δήλωσε ενόψει της αναμέτρησης:

«Αύριο, αρχίζει η ημιτελική σειρά με τον Εθνικό. Είναι μια δυνατή ομάδα, με αξιόλογη πορεία σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ανυπομονούμε πάρα πολύ για τα παιχνίδια που έρχονται. Είμαστε στην τελική φάση της σεζόν και όλοι αυτή την περίοδο περιμένουμε, για να αρχίσουμε βήμα-βήμα να κατακτούμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Αυτό είναι το κίνητρό μας, η επίτευξη των στόχων που έχουμε».