Για έκθεση ανηλίκου συνελήφθη 45χρονη γυναίκα στις Συκιές Θεσσαλονίκης, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε αφήσει μόνη στο σπίτι την τετράχρονη κόρη της.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών, το παιδί βρισκόταν χωρίς επίβλεψη για περίπου δύο ώρες. Οι αστυνομικοί έφτασαν στην οικία παρουσία κοινωνικού λειτουργού του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα άλλα δύο παιδιά της οικογένειας απουσίαζαν εκείνη την ώρα, καθώς βρίσκονταν στο σχολείο.

Μετά την παρέμβαση των Αρχών και τη σύλληψη της 45χρονης, υπηκόου Νιγηρίας, και τα τρία ανήλικα τέθηκαν υπό προστατευτική φύλαξη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.