Σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη των Αγίων Μυροφόρων, του Αγίου Πατρικίου του Επισκόπου Προύσας και οι συν αυτώ Μάρτυρες. Των Αγίων 13 Οσιομαρτύρων και Ομολογητών Μοναχών της Μονής Καντάρας Κύπρου καέντες από τους λατινόδοξους Φράγγους. Τη Σύναξη του Αρχαγγέλου Ταξιάρχου Μιχαήλ Μανταμάδου.

Το ονόματα που εορτάζουν είναι τα εξής: Πατρίκιος, Πάτρικ, Πατρίκος, Πατρίκης, Πατρίτσιος, Πατρίτσης, Πατρικία, Πατρίκα, Πατριτσία, Πατρίτσα, Θεογνώστης, Θεογνώσιος, Θεογνωσία, Θεόκτιστος, Μέναδρος, Μυροφόρα.

Κυριακή των Μυροφόρων

Η Εκκλησία μας τιμά τις μαθήτριες του Κυρίου, οι οποίες πρώτες πρωί πρωί της Κυριακής έζησαν το θαύμα της Αναστάσεως. Επίσης, τιμούμε τους δύο μαθητές του Κυρίου, τον Ιωσήφ τον από την Αριμαθαία, ευσχήμονα βουλευτή, και το Νικόδημο, νυκτερινό μαθητή.

Ο μεν πρώτος τόλμησε και ζήτησε το σκήνωμα του Ιησού από τον Πιλάτο, για να το ενταφιάσει. Ο δε δεύτερος έδωσε τον τάφο του, για να εναποθέσουν το σεπτό σκήνωμα του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού.

Οι Μυροφόρες πηγαίνουν στον τάφο του Ιησού Χριστού, για να πάρουν τα μύρα στον ηγαπημένο Διδάσκαλό τους, αλλά, στον άδειο τάφο, Άγγελος Κυρίου θα τις πληροφορήσει για το μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως και θα ζητήσει από αυτές να μεταφέρουν το χαρμόσυνο μήνυμα στους Αποστόλους, πράγμα που έπραξαν, αποφεύγοντας να πουν το μήνυμα αυτό σ’ οποιονδήποτε άλλο στο δρόμο, γιατί τις κατείχε τρόμος και έκσταση.

«Αἱ Μυροφόροι γυναῖκες, ὄρθρου βαθέος, ἐπιστᾶσαι πρὸς τὸ μνῆμα τοῦ Ζωοδότου, εὗρον Ἄγγελον, ἐπὶ τὸν λίθον καθήμενον, καὶ αὐτὸς προσφθεγξάμενος, αὐταῖς οὕτως ἔλεγε· Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν; τί θρηνεῖτε τὸν ἄφθαρτον ὡς ἐν φθορᾷ; ἀπελθοῦσαι κηρύξατε, τοῖς αὐτοῦ Μαθηταῖς» (Εἰς τοὺς Αἴνους, Στιχηρὸν τοῦ Πάσχα. Ἦχος πλ. α’)