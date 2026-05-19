Ο Ντόναλντ Τραμπ στηλίτευσε τη «φρικτή» κατάσταση στο Σαν Ντιέγκο, μερικές ώρες μετά τη φονική επίθεση δυο ενόπλων σε ισλαμικό τέμενος στο Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια.

«Αυτή είναι φρικτή κατάσταση. Μου έδωσαν κάποιες πρώτες πληροφορίες, αλλά θα επανεξετάσουμε την κατάσταση στενά», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο μεγαλύτερο τζαμί του Σαν Ντιέγκο όταν δυο ένοπλοι εισέβαλαν κι άνοιξαν πυρ, προτού βρεθούν νεκροί σε μικρή απόσταση, σύμφωνα με τις αρχές. Τα κίνητρα των φερόμενων ως δραστών παραμένουν άγνωστα ως αυτό το στάδιο.

Νιούσομ: «Η Καλιφόρνια στέκεται στο πλευρό της μουσουλμανικής κοινότητας» – Nεκροί και οι δύο ύποπτοι

Οι δύο ύποπτοι δράστες βρέθηκαν νεκροί μέσα σε όχημα σε κοντινή απόσταση από το Ισλαμικό Κέντρο, όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Σαν Ντιέγκο, Σκοτ Γουόλ.

The threat at the Islamic center has been neutralized. Media staging has been established as the Northwest Corner of Lindbergh Park. (4141 Ashford Street, SD, Ca, 92111)#SDPDPIO — San Diego Police Department (@SanDiegoPD) May 18, 2026

Το FBI ανέφερε ότι και οι δύο ύποπτοι ήταν έφηβοι ηλικίας 17 και 19 ετών

Ο Γουόλ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ερευνητές εκτιμούν πως οι ύποπτοι πέθαναν από αυτοτραυματισμούς με πυροβόλο όπλο, ενώ ανέφερε ότι κανένας αστυνομικός δεν έκανε χρήση του όπλου του κατά τη διάρκεια του περιστατικού, αν και η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Η μητέρα του ενός εφήβου ενημέρωσε τις αρχές ότι ο γιος της είχε αυτοκτονικές τάσεις, ότι έλειπαν αρκετά από τα όπλα της και ότι ο γιος της βρισκόταν μαζί με έναν «σύντροφο» ντυμένο με στολή παραλλαγής.

Οι αρχές ανέφεραν ότι τρία ενήλικα θύματα σκοτώθηκαν στο Ισλαμικό Κέντρο. Ο Γουόλ ταυτοποίησε ένα από τα θύματα ως φρουρό ασφαλείας του τεμένους, λέγοντας ότι ο φρουρός «διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο» στο να αποτραπεί η περαιτέρω κλιμάκωση της επίθεσης.

«Μέχρι να γνωρίζουμε περισσότερα, δεν θέλω να κάνω εικασίες, αλλά σε αυτό το στάδιο θεωρώ δίκαιο να πούμε ότι οι ενέργειές του ήταν ηρωικές και αναμφίβολα έσωσε ζωές σήμερα», δήλωσε.

Οι αξιωματούχοι της αστυνομίας δεν δημοσιοποίησαν την ταυτότητα των άλλων θυμάτων ούτε παρείχαν πρόσθετες λεπτομέρειες γι’ αυτά κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

O Γουόλ δήλωσε επίσης ότι ενδέχεται ένας εργαζόμενος σε εταιρεία διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων να δέχθηκε πυροβολισμό στο κράνος.

«Λάβαμε κλήσεις για ένα όχημα, λίγα τετράγωνα μακριά [από το Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο], από το οποίο πυροβολούσαν έναν εργαζόμενο σε διαμόρφωση εξωτερικών χώρων. Ο εργαζόμενος είναι καλά, αλλά συνεχίζουμε να ερευνούμε το σημείο. Φαίνεται να πυροβολήθηκε στο κράνος, το οποίο “απέκρουσε” τη σφαίρα και του έσωσε τη ζωή, αλλά αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί πλήρως», ανέφερε ο Γουόλ.

Οι αρχές, πρόσθεσε ο Γουόλ, βρίσκονται στη διαδικασία εκτέλεσης ενταλμάτων έρευνας, καθώς συνεχίζουν να εξετάζουν κάθε στοιχείο και πληροφορία, προκειμένου να διαπιστώσουν πώς εκτυλίχθηκε το περιστατικό πυροβολισμών στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο και τι θα μπορούσε να είχε γίνει για να αποτραπεί.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ και η σύζυγος του Τζένιφερ Σίμπελ Νιούσομ καταδίκασαν τη Δευτέρα το περιστατικό πυροβολισμών στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «φρικιαστική» και εκφράζοντας τη στήριξή τους προς την τοπική μουσουλμανική κοινότητα.

«Η Τζένιφερ και εγώ είμαστε συγκλονισμένοι από τη σημερινή βίαιη επίθεση στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, όπου οικογένειες και παιδιά συγκεντρώνονται και γείτονες λατρεύουν ειρηνικά και με αίσθημα κοινότητας», ανέφερε το ζευγάρι σε κοινή δήλωσή του. «Σήμερα, αυτός ο κοινοτικός χώρος διαλύθηκε από πυροβολισμούς» πρόσθεσε.

«Η Καλιφόρνια εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στις οικογένειες και τις κοινότητες που επλήγησαν από το σημερινό περιστατικό πυροβολισμών» τονίζεται.

Ο κυβερνήτης και η Πρώτη Σύντροφος ευχαρίστησαν επίσης τις δυνάμεις πρώτης ανταπόκρισης και τόνισαν ότι οι χώροι λατρείας δεν πρέπει να γίνονται στόχοι βίας.

«Οι πιστοί, οπουδήποτε, δεν θα πρέπει να φοβούνται για τη ζωή τους. Το μίσος δεν έχει θέση στην Καλιφόρνια και δεν θα ανεχθούμε πράξεις τρόμου ή εκφοβισμού κατά κοινοτήτων πίστης» αναφέρεται.

Κλείνοντας την ανακοίνωση του ο Γκάβιν Νιούσομ ευχαρίστησε «τους γενναίους αστυνομικούς και τις δυνάμεις πρώτης ανταπόκρισης που ενήργησαν άμεσα για να προστατεύσουν τα παιδιά και τους πιστούς» και έστειλε μήνυμα προς της μουσουλμανική κοινότητα του Σαν Ντιέγκο λέγοντας ότι «η Καλιφόρνια στέκεται στο πλευρό σας».