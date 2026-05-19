Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά ενόπλων που εισέβαλαν στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, ενώ νεκροί είναι επίσης οι δύο δράστες, σύμφωνα τις τοπικές αρχές.

Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Σκοτ Γουόλ δήλωσε ότι δράστες ήταν δύο έφηβοι, που φέρονται να αυτοκτόνησαν. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (τοπική ώρα). Η αστυνομία κάλεσε τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή της Eckstrom Avenue, όπου βρίσκεται το τζαμί. Σε βίντεο που κατέγραψε ο συνεργαζόμενος με το CNN σταθμός KFMB, φαίνονται άνθρωποι να απομακρύνονται από το κτήριο, ορισμένοι κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου και συνοδευόμενοι από αστυνομικούς. Το Iσλαμικό Κέντρο, που βρίσκεται στο Κλερμόντ, συνοικία του Σαν Ντιέγκο, είναι το μεγαλύτερο τέμενος στην κομητεία του Σαν Ντιέγκο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, ενημερώθηκε για την «εξελισσόμενη κατάσταση», ανέφερε το γραφείο Τύπου του σε ανάρτηση στο X. «Είμαστε ευγνώμονες προς τους διασώστες και τις δυνάμεις πρώτης ανταπόκρισης που βρίσκονται στο σημείο και εργάζονται για την προστασία της κοινότητας, και καλούμε όλους να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών», ανέφερε η ανάρτηση.

Η αστυνομία του Σαν Ντιέγκο ανακοίνωσε, ότι η κατάσταση στο Ισλαμικό Κέντρο είναι «ενεργή αλλά υπό έλεγχο». Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν υπήρξαν πυροβολισμοί. «Έχουμε αυτήν τη στιγμή σημαντικές δυνάμεις στο σημείο», ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι έχει οριστεί κοντινό σημείο συνάντησης για την επανένωση των οικογενειών, στην εκκλησία San Diego Clairemont Seventh-Day Adventist Church.