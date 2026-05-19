Ο Πανθρακικός επέστρεψε στις επαγγελματικές κατηγορίες μετά από εννέα χρόνια απουσίας, καθώς πριν από μία εβδομάδα «σφράγισε» και μαθηματικά την άνοδό του στη Super League 2.

Τι και αν σήμερα ηττήθηκε από τον Απόλλων Καλαμαριάς με 2-0, αποτέλεσμα που έδωσε άνοδο και στην αντίστοιχη ομάδα;

Κανείς οπαδός της ομάδας της Θράκης δεν… νοιάστηκε, καθώς παίκτες και φίλαθλοι πανηγύρισαν μαζί την άνοδο στις επαγγελματικές κατηγορίες μετά από σχεδόν μια δεκαετία απουσίας!

