Λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση για τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην υπουργός έδωσε το «παρών» σε κομματική εκδήλωση του κόμματος το βράδυ της Δευτέρας (18/5/26).

Ο Παύλος Πολάκης, μιλώντας «ως στέλεχος του κόμματος» στην εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Ανατολικής Αττικής στην Παλλήνη, υπογράμμισε την ανάγκη για συσπείρωση και ενότητα. Επεσήμανε ότι οι «θολές τοποθετήσεις» δεν μπορούν να επαναφέρουν τους πολίτες που έχουν απομακρυνθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Κατά την ομιλία του, υπενθύμισε πως είχε προτείνει τη συμπόρευση της αριστερής αντιπολίτευσης σε ένα ενιαίο μέτωπο, από το «προοδευτικό ΠΑΣΟΚ» έως το «ετοιμαζόμενο κόμμα Τσίπρα», και από τη Νέα Αριστερά μέχρι την Πλεύση και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, με στόχο –όπως είπε– «να ρίξουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

«Πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι χωρίς δημόσια ΔΕΗ το ρεύμα δεν φθηναίνει», τόνισε ο Παύλος Πολάκης, καλώντας την Αριστερά να διακηρύξει ανοιχτά ότι θα ανακτήσει το 51% της εταιρείας. Πρόσθεσε πως πρέπει να καταργηθεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας για την οικιακή κατανάλωση, να δοθεί προτεραιότητα σε ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά για αυτοδιοίκηση και παραγωγούς και να διατηρηθεί ο λιγνίτης όσο τον κρατά και η Γερμανία.