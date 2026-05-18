Τον τελευταίο του αγώνα ως προπονητής της Αθλέτικ Μπιλμπάο έδωσε ο Ερνέστο Βαλβέρδε στο «Σαν Μαμές».

Ο προπονητής των Βάσκων, και πρώην προπονητής του Ολυμπιακού και της Μπαρτσελόνα, δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, στην τελευταία του εμφάνιση στο γήπεδο της ομάδας, ενάντια στην Θέλτα.

Ο Βαλβέρδε κατέκτησε με την Μπιλμπάο ένα Copa Del Rey το 2024, ενώ φέτος αγωνίστηκε στο UEFA Champions League.

Τελευταίο του επίσημο ματς στον πάγκο, πριν την θέση του αναλάβει ο Έντιν Τέρζιτς, το βράδυ του Σαββάτου στις 22:00, ενάντια στην Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου»