Μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση έκανε ο Ερνέστο Βαλβέρδε, δημοσιεύοντας βίντεο από το «Σαν Μαμές» μαζί με το παιδί του, λίγες ώρες μετά το φινάλε της σεζόν.

Ο έμπειρος τεχνικός στάθηκε στον ξεχωριστό δεσμό που έχει με την Αθλέτικ Μπιλμπάο και στις στιγμές που έζησε στον πάγκο της ομάδας, συνοδεύοντας την ανάρτηση με ένα μήνυμα γεμάτο συγκίνηση.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης έγραψε στα ισπανικά: «501 εμφανίσεις στον πάγκο της πρώτης ομάδας. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτές τις μέρες που έχω περάσει εδώ».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια, με φίλους της Αθλέτικ να αποθεώνουν τον Βαλβέρδε για την προσφορά και την παρουσία του στον σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια.