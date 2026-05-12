Η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις ευθύνονται για συστηματική σεξουαλική βία μεγάλης κλίμακας κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, καθώς και κατά τη διάρκεια της κράτησης ομήρων στη Γάζα, σύμφωνα με έκθεση ισραηλινής ερευνητικής επιτροπής που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η Πολιτική Επιτροπή, η οποία δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 2023 από ισραηλινή νομικό για να διερευνήσει τα σεξουαλικά εγκλήματα της Χαμάς, κατέληξε μετά από ανεξάρτητη έρευνα δύο ετών ότι οι «σεξουαλικές και βασισμένες στο φύλο βιαιότητες ήταν συστηματικές, σε μεγάλη κλίμακα και συστατικά στοιχεία των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου και όσων ακολούθησαν».

Η έκθεση, έκτασης 300 σελίδων, συμπληρώνει άλλες έρευνες διεθνών οργανισμών, όπως του ΟΗΕ και μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και μαρτυρίες επιζώντων. Στόχος της είναι να τεκμηριώσει την έκταση της σεξουαλικής βίας που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της χωρίς προηγούμενο επίθεσης του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς στο Ισραήλ και εναντίον των ομήρων στη Γάζα.

Σύμφωνα με την έκθεση, «σε πολλά σημεία και σε διαφορετικές φάσεις της επίθεσης, περιλαμβανομένων της απαγωγής, της μεταφοράς και της αιχμαλωσίας των ομήρων, η Χαμάς και οι σύμμαχοί της προσέφυγαν επανειλημμένα σε τακτικές σεξουαλικών βιαιοτήτων και βασανιστηρίων». Τα εγκλήματα αυτά, όπως σημειώνεται, «διακρίνονται από ακραία ωμότητα και βαθύ ανθρώπινο πόνο, που συχνά προκλήθηκαν ώστε να ενταθούν ο τρόμος και η ταπείνωση».

Εκτενής τεκμηρίωση και μαρτυρίες

Η επιτροπή αναφέρει ότι η έρευνα βασίστηκε σε «εκτεταμένη τεκμηρίωση που περιλαμβάνει κινηματογραφημένες μαρτυρίες επιζώντων και αυτοπτών μαρτύρων, συνομιλίες, φωτογραφίες, βίντεο, επίσημους φακέλους και άλλες πρωτογενείς πηγές από τους τόπους των επιθέσεων».

Παρότι τα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό λόγω της φύσης τους, μπορούν να τα συμβουλευθούν ειδικοί ύστερα από αίτημα. Οι συντάκτες της έκθεσης δηλώνουν ότι εξέτασαν «περισσότερες από 10.000 φωτογραφίες και βίντεο από την επίθεση», συνολικής διάρκειας άνω των 1.800 ωρών, και πραγματοποίησαν «περισσότερες από 430 συνομιλίες, ακροάσεις ή συναντήσεις με επιζώντες, αυτόπτες μάρτυρες, πρώην ομήρους, ειδικούς και μέλη οικογενειών θυμάτων».

Συμπεράσματα και διεθνές δίκαιο

Η έρευνα καταλήγει στο «αναντίρρητο» συμπέρασμα ότι «οι σεξουαλικές και βασισμένες στο φύλο βιαιότητες αποτέλεσαν κεντρικό στοιχείο της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου και της κράτησης των ομήρων». Η Πολιτική Επιτροπή χαρακτηρίζει τα εγκλήματα αυτά ως «εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και πράξεις γενοκτονίας βάσει του διεθνούς δικαίου».

Όπως επισημαίνεται, «πολυάριθμα θύματα αυτών των εγκλημάτων δεν επέζησαν για να καταθέσουν τη μαρτυρία τους», ενώ «άλλα συνεχίζουν να υπομένουν ένα βαθύ τραύμα». Η επιτροπή εκφράζει την ευχή ότι η τεκμηρίωση που συγκεντρώθηκε θα διασφαλίσει πως «ο πόνος των θυμάτων δεν θα σβήσει ούτε θα ξεχασθεί» και θα αποτελέσει «στέρεη βάση για νομικές ενέργειες και απονομή δικαιοσύνης».