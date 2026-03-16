Εκπρόσωποι της Χαμάς συναντήθηκαν στο Κάιρο με απεσταλμένους του «Συμβουλίου Ειρήνης» του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σε μια προσπάθεια να διασωθεί η εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα, η οποία τελεί υπό πίεση μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών στο Ιράν.

Πηγές επιβεβαίωσαν στο Reuters ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο, αποτελώντας την πρώτη δημόσια αναφορά επαφών από την έναρξη του πολέμου. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πρωτοβουλία εντάσσεται στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή.

Το διοικητικό συμβούλιο, ένα νέο διεθνές όργανο υπό την προσωπική ηγεσία του Τραμπ, έχει αναλάβει την επίβλεψη του σχεδίου για τη μεταπολεμική Γάζα. Η συνάντηση, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, φαίνεται να είχε άμεσο αντίκτυπο στις εξελίξεις.

Την Κυριακή (15/3), το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει εκ νέου μέσα στην εβδομάδα το μοναδικό συνοριακό πέρασμα πεζών μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, στη Ράφα, το οποίο παρέμενε κλειστό από την έναρξη των επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Μία από τις πηγές εκτίμησε ότι η απόφαση συνδέεται άμεσα με τις συνομιλίες στο Κάιρο.

Προειδοποιήσεις της Χαμάς για την εκεχειρία

Οι εκπρόσωποι της Χαμάς προειδοποίησαν ότι η οργάνωση ενδέχεται να αποσυρθεί από προηγούμενες δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της εκεχειρίας, εάν το Ισραήλ διατηρήσει τους νέους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Το Ισραήλ είχε κλείσει όλα τα περάσματα στις 28 Φεβρουαρίου, επικαλούμενο λόγους ασφαλείας, και μόνο πρόσφατα επέτρεψε περιορισμένη ροή αγαθών και ανθρωπιστικής βοήθειας. Διπλωματικοί παρατηρητές εκτιμούν ότι η διατήρηση αυτών των περιορισμών απειλεί τη σταθερότητα της εκεχειρίας.

Το σχέδιο Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα

Πριν από την κλιμάκωση με το Ιράν, το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα αποτελούσε κεντρική πρωτοβουλία της αμερικανικής πολιτικής στη Μέση Ανατολή, με στόχο την ανοικοδόμηση και τη σταδιακή σταθεροποίηση του θύλακα. Το Reuters είχε αναφέρει ότι οι συνομιλίες για τον αφοπλισμό της Χαμάς – βασικό στοιχείο της επόμενης φάσης του σχεδίου – έχουν παγώσει από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Καμία από τις πηγές δεν επιβεβαίωσε εάν το ζήτημα του αφοπλισμού τέθηκε στις συζητήσεις του Σαββατοκύριακου. Ωστόσο, το σχέδιο του Τραμπ βασίζεται εν μέρει στην παράδοση των όπλων από τους μαχητές της Χαμάς με αντάλλαγμα αμνηστία, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την ανοικοδόμηση και την αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων.

Συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις

Παρά την εκεχειρία, ο ισραηλινός στρατός συνέχισε τις επιχειρήσεις στη Γάζα κατά τη διάρκεια του ευρύτερου περιφερειακού πολέμου. Την Κυριακή, ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν 12 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων εννέα αστυνομικοί. Ο στρατός υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις απαντούν σε απειλές ή πυρά από τη Χαμάς.

Παλαιστίνιος αξιωματούχος δήλωσε ότι η Χαμάς θεωρεί πως το Ισραήλ χρησιμοποιεί τον πόλεμο με το Ιράν για να αποφύγει τις υποχρεώσεις του βάσει του σχεδίου Τραμπ, κάτι που το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά.

Πηγή: Reuters