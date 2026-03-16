Ηχηρή απάντηση από το Βερολίνο προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι το ΝΑΤΟ θα αντιμετωπίσει «πολύ άσχημο μέλλον» εάν οι σύμμαχοι των ΗΠΑ δεν στηρίξουν τις προσπάθειες για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

«Υπάρχει και κάτι που λέγεται ΝΑΤΟ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα ασκήσει κριτική στους συμμάχους των ΗΠΑ στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Η απάντηση της Γερμανίας

Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έμειναν ασχολίαστες από το Βερολίνο, το οποίο έσπευσε να απαντήσει σε έντονο ύφος. «Αυτός δεν είναι ο δικός μας πόλεμος», υπογράμμισε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους.

Ο Πιστόριους πρόσθεσε: «Τι περιμένει ο Τραμπ από μια χούφτα ευρωπαϊκές φρεγάτες που δεν μπορεί να κάνει το ισχυρό αμερικανικό ναυτικό; Αυτός δεν είναι ο δικός μας πόλεμος, δεν τον έχουμε ξεκινήσει εμείς».

«Ως εταίροι στο ΝΑΤΟ, η πρώτη μας ευθύνη είναι το ΝΑΤΟ, και η ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ», ξεκαθάρισε ο Γερμανός υπουργός.

Eπανέλαβε πως η Γερμανία δεν θα συμμετάσχει με τις Ένοπλες Δυνάμεις της σε επιχείρηση που αφορά την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ.

Στάρμερ για τα Στενά του Ορμούζ: «Δεν είναι εύκολο ούτε απλό» το σχέδιο μίλησε με τον Τραμπ

Ο Πρωθυποθργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, τοποθετήθηκε σχετικά με το αν θα δεσμευτεί να διατηρήσει ανοιχτό τα Στενά του Ορμούζ, ύστερα από το αίτημα του προέδρου Τραμπ για στήριξη στην εξασφάλιση της ναυτιλιακής διαδρομής.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο, σημειώνοντας πως «έχουν γίνει συζητήσεις για ένα βιώσιμο σχέδιο». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι το ζήτημα «δεν είναι εύκολο ούτε απλό».

Επίσης, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κίρ Στάρμερ ανέφερε ότι: το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεργαστεί με τους συμμάχους του για να καταρτίσει ένα «βιώσιμο συλλογικό σχέδιο» που θα μπορεί να αποκαταστήσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. «Έχουμε ήδη συνεργαστεί με άλλες χώρες για την αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο που είναι εντελώς άνευ προηγουμένου, αλλά τελικά πρέπει να ανοίξουμε ξανά τα Στενά του Ορμούζ για να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα στην αγορά. Συνεργαζόμαστε με όλους τους συμμάχους μας, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαίων εταίρων μας, για να καταρτίσουμε ένα βιώσιμο συλλογικό σχέδιο που θα αποκαταστήσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή το συντομότερο δυνατόν.»

Τόνισε ακόμη ότι «είμαστε ισχυροί σύμμαχοι· είμαστε εδώ και δεκαετίες», υπογραμμίζοντας παράλληλα πως «είναι δική μου ευθύνη να ενεργώ με βάση αυτό που θεωρώ ότι είναι προς το συμφέρον της Βρετανίας».

Κλείνοντας, ο Βρετανός πρωθυπουργός σημείωσε χαρακτηριστικά: «Αν είσαι πρωθυπουργός, δεν μπορείς να επιστρέψεις μια εβδομάδα αργότερα και να πεις: “Ουπς, έκανα λάθος σχετικά με αυτόν τον πόλεμο, μπορώ να αποσυρθώ τώρα;”».