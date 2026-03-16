Ο Ντόλαντ Τραμπ ξέσπασε σε γέλια όταν ενημερώθηκε ότι ο επερχόμενος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ενδέχεται να είναι ομοφυλόφιλος, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών για τον σεξουαλικό προσανατολισμό του Μοτζταμπά προκάλεσαν αμφιβολίες στον πατέρα του, τον εκλιπόντα Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σχετικά με την καταλληλότητά του να τον διαδεχθεί στην ηγεσία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, όσοι βρίσκονταν στο ίδιο δωμάτιο με τον Τραμπ θεώρησαν την ενημέρωση «ξεκαρδιστική», ενώ ένας ανώτερος αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών «δεν έχει σταματήσει να γελά εδώ και μέρες».

Η επίμαχη αναφορά φέρεται να έχει επιβεβαιωθεί από δύο αξιωματούχους της κοινότητας πληροφοριών και ένα τρίτο πρόσωπο κοντά στον Λευκό Οίκο. Οι αμερικανικές υπηρεσίες χαρακτηρίζουν τις πληροφορίες ως αξιόπιστες και όχι ως κουτσομπολιά που αποσκοπούν στην υπονόμευση του 56χρονου ηγέτη.

Δύο πηγές ανέφεραν ότι ο Μοτζταμπά είχε μακροχρόνια ερωτική σχέση με τον παιδικό του δάσκαλο, ενώ τρίτη πηγή σημείωσε ότι οι πληροφορίες δείχνουν πως η σχέση αφορούσε άτομο που εργαζόταν για την οικογένεια Χαμενεΐ.

Ο Μοτζταμπά, ο οποίος φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά στις επιθέσεις που στοίχισαν τη ζωή του πατέρα του στις 28 Φεβρουαρίου, φέρεται να έκανε «επιθετικές» σεξουαλικές προτάσεις σε άνδρες που τον φρόντιζαν, πιθανόν υπό την επήρεια φαρμάκων, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Post.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διαθέτουν φωτογραφικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες, ωστόσο πηγές υποστηρίζουν ότι η πληροφόρηση θεωρείται αυθεντική και «προέρχεται από μία από τις πλέον προστατευμένες πηγές της κυβέρνησης».

Η εφημερίδα Daily Mail ανέφερε ότι έχει ζητήσει σχόλιο από τον Λευκό Οίκο σχετικά με το θέμα.