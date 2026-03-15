Ο Αμπάς Αραγτσί διαβεβαίωσε πως ο νέος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός και «ετοιμοπόλεμος» για τη διακυβέρνηση της χώρας, σε συνέντευξή του στο Al-Araby Al-Jadeed.

Η δήλωση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών ήρθε λίγες ώρες μετά την αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ στις φήμες ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε ισραηλινο-αμερικανικό βομβαρδισμό. Ο Αραγτσί ξεκαθάρισε πως η υγεία του ηγέτη είναι άριστη και ότι διαχειρίζεται πλήρως τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο που έχει εισέλθει στην τρίτη του εβδομάδα.

Τόνισε επίσης πως το Ιράν δεν έχει επιτεθεί σε κατοικημένες περιοχές, αλλά αποκλειστικά σε βάσεις που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, άφησε υπόνοιες ότι το Ισραήλ βρίσκεται πίσω από επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου, με στόχο να υπονομεύσει τις σχέσεις τους με την Τεχεράνη.

Μήνυμα προς Τραμπ και Νετανιάχου

Ο Ιρανός υπουργός έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα προς τους Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τονίζοντας πως αν οι ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν γίνουν στόχος επιθέσεων, η Τεχεράνη θα απαντήσει πλήττοντας εγκαταστάσεις αμερικανικών εταιρειών στη Μέση Ανατολή.

Προϋποθέσεις για το τέλος του πολέμου

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο λήξης του πολέμου, ο Αραγτσί υπογράμμισε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα δοθούν, αλλά και από την καταβολή αποζημιώσεων. Όπως είπε, το Ιράν χαιρετίζει κάθε πρωτοβουλία που μπορεί να οδηγήσει σε ένα δίκαιο τέλος της σύγκρουσης.

Επισήμανε ακόμη ότι η κατάληψη του νησιού Χαργκ θα αποτελούσε «ανεπανόρθωτο λάθος».

Το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ

Σχετικά με το λεγόμενο «μπλόκο» στα Στενά του Ορμούζ, ο Ιρανός υπουργός ξεκαθάρισε πως παραμένουν ανοιχτά για όλα τα πλοία, εκτός από εκείνα που ανήκουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στους συμμάχους τους.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, το Ομάν και άλλες γειτονικές χώρες, επιδιώκοντας συντονισμό και σταθερότητα στην περιοχή.