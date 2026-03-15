Εντείνεται η ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ , καθώς δημοσιεύματα από το Κουβέιτ αναφέρουν ότι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Μόσχα για επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο πόδι.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, 56 ετών, διαδέχθηκε τον πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μετά τη δολοφονία του στις 28 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, σειρά αναφορών υποστηρίζει ότι βρίσκεται σε κώμα ύστερα από αεροπορική επιδρομή, με ορισμένους παρατηρητές – μεταξύ αυτών και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ – να εκφράζουν την εκτίμηση πως είναι νεκρός.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, ο Χαμενεΐ φέρεται να αγνοεί τόσο το γεγονός ότι μαίνεται πόλεμος, όσο και ότι έχει αναλάβει την ηγεσία της χώρας.

Όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό δίκτυο Al-Jarida, τα τραύματά του ανάγκασαν τις ιρανικές αρχές να τον μεταφέρουν στη Ρωσία για εγχείρηση που φέρεται να «προσφέρθηκε προσωπικά από τον Πούτιν».

Is Iran’s injured new supreme leader in Russia? Kuwaiti media claim he was flown to Moscow for leg surgery https://t.co/ASzXWqqZ4w — Daily Mail (@DailyMail) March 15, 2026

Η αποστολή για τη μυστική μεταφορά του νέου Αγιατολάχ εκτός Ιράν οργανώθηκε υπό άκρα μυστικότητα, με τη χρήση ρωσικού στρατιωτικού αεροσκάφους. Κατά τις ίδιες πηγές, οδηγήθηκε σε μία από τις προεδρικές κατοικίες του Ρώσου προέδρου, όπου υποβλήθηκε σε «επιτυχημένη» επέμβαση.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες και αντικρουόμενες μαρτυρίες

Το ρεπορτάζ δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, ωστόσο το Al-Jarida υποστηρίζει ότι οι πληροφορίες του προέρχονται από «υψηλόβαθμη πηγή κοντά στον νέο Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν».

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αμερικανικής επιχείρησης Operation Epic Fury, επισημαίνοντας πως τα τραύματά του δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν εντός Ιράν, καθώς η χώρα βρίσκεται υπό συνεχή επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Παραμένει ασαφές αν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στην ίδια αεροπορική επίθεση που στοίχισε τη ζωή στον 86χρονο πατέρα του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Άλλη πηγή, μέσω μυστικών μηνυμάτων προς εξόριστο αντιφρονούντα στο Λονδίνο, δήλωσε στην εφημερίδα The Sun: «Ένα ή και τα δύο πόδια του έχουν ακρωτηριαστεί. Το ήπαρ ή το στομάχι του έχουν επίσης υποστεί ρήξη. Φαίνεται να βρίσκεται σε κώμα».

Η πηγή, που ζήτησε ανωνυμία για λόγους ασφαλείας, υποστήριξε ότι ο νέος Ανώτατος Ηγέτης βρίσκεται υπό τη φροντίδα του Μοχάμαντ Ρεζά Ζαφαργκάντι, υπουργού Υγείας, Θεραπείας και Ιατρικής Εκπαίδευσης του Ιράν και κορυφαίου τραυματολόγου της χώρας.

Απώλειες και πολιτικό κενό

Σε δηλώσεις του, ο Χαμενεΐ αναφέρθηκε στους συμμάχους του Ιράν στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι ένοπλες ομάδες στο Ιράκ «θέλουν να βοηθήσουν» τη χώρα του, ενώ εκείνες στην Υεμένη «θα κάνουν επίσης το καθήκον τους».

Μιλώντας για τις προσωπικές του απώλειες από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση που στοίχισε τη ζωή στον πατέρα του, είπε: «Έχασα τον πατέρα μου, τη σύζυγό μου· η αδελφή μου έχασε το παιδί και τον άνδρα της, που μαρτύρησε». Και πρόσθεσε: «Αυτό που μας βοηθά να αντέξουμε είναι η πίστη στη χάρη του Θεού και η βεβαιότητα ότι η υπομονή θα φέρει λύση».

Τέλος, ο νέος Ανώτατος Ηγέτης δεν έχει εμφανιστεί δημόσια εδώ και εβδομάδες, το Ιράν φέρεται να διοικείται προσωρινά από περιφερειακούς διοικητές των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν λάβει εντολή να συνεχίσουν τον πόλεμο επ’ αόριστον –ακόμη και χωρίς ηγεσία.

Πηγή: Daily Mail