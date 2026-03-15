Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου απάντησε με νέο βίντεο στα σενάρια που διακινήθηκαν στα social media, σύμφωνα με τα οποία είχε σκοτωθεί σε ιρανική επιδρομή.

Στο βίντεο, ο Νετανιάχου εμφανίζεται σε κατάστημα καφέ, λέγοντας χαρακτηριστικά «Είμαι ακόμα ζωντανός», ενώ δείχνει τα δάχτυλα των χεριών του προς την κάμερα.

Αφορμή για τις φήμες αποτέλεσαν αναρτήσεις που τον εμφάνιζαν στο τελευταίο διάγγελμά του με έξι δάχτυλα στο ένα χέρι, γεγονός που ορισμένοι χρήστες απέδωσαν σε τεχνητή νοημοσύνη (AI).

