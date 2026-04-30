Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε σήμερα (30.04.2026) σε βάρος του 59χρονου που κατηγορείται για την επίθεση εναντίον της 22χρονης στο Παγκράτι, έπειτα από διαπληκτισμό για μία θέση στάθμευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση της σοκαριστικής επίθεσης άσκησε δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και έδωσε εντολή να προχωρήσουν οι αστυνομικές αρχές στη σύλληψη του κατηγορούμενου.

Μέχρι στιγμής ο 59χρονος δεν έχει εντοπιστεί, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 15:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (25.04.2026) στην οδό Αριστοξένου στο Παγκράτι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο άνδρας επιτέθηκε στην 22χρονη όταν εκείνη επιχειρούσε να ξεπαρκάρει το αυτοκίνητό της, κατηγορώντας την ότι τον καθυστερεί από τη δουλειά του.

Ακολούθησε έντονος καβγάς, κατά τη διάρκεια του οποίου ο δράστης φέρεται να τη χτύπησε στο πρόσωπο και να την έριξε στο έδαφος. Η κοπέλα τραυματίστηκε στο πόδι και χρειάστηκε να φορέσει νάρθηκα.

Η 22χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.