Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε σήμερα (30.04.2026) σε βάρος του 59χρονου που κατηγορείται για την επίθεση εναντίον της 22χρονης στο Παγκράτι, έπειτα από διαπληκτισμό για μία θέση στάθμευσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση της σοκαριστικής επίθεσης άσκησε δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και έδωσε εντολή να προχωρήσουν οι αστυνομικές αρχές στη σύλληψη του κατηγορούμενου.
Μέχρι στιγμής ο 59χρονος δεν έχει εντοπιστεί, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.
Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 15:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (25.04.2026) στην οδό Αριστοξένου στο Παγκράτι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο άνδρας επιτέθηκε στην 22χρονη όταν εκείνη επιχειρούσε να ξεπαρκάρει το αυτοκίνητό της, κατηγορώντας την ότι τον καθυστερεί από τη δουλειά του.
Ακολούθησε έντονος καβγάς, κατά τη διάρκεια του οποίου ο δράστης φέρεται να τη χτύπησε στο πρόσωπο και να την έριξε στο έδαφος. Η κοπέλα τραυματίστηκε στο πόδι και χρειάστηκε να φορέσει νάρθηκα.
Η 22χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
