Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, όταν 9χρονος πεζός τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι. Ένας 27χρονος, οδηγώντας Ι.Χ. αυτοκίνητο, παρέσυρε τον ανήλικο και στη συνέχεια αποχώρησε χωρίς να παραμείνει στο σημείο του ατυχήματος.

Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λητής κινητοποιήθηκαν άμεσα, εντόπισαν τον οδηγό και προχώρησαν στη σύλληψή του