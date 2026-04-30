Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με το δεξί τη σειρά των playoffs της EuroLeague, επικρατώντας της Βαλένθια και κάνοντας το 1-0. Απόψε (30/4, 21:45), στο ίδιο γήπεδο, έχει την ευκαιρία να διπλασιάσει τις νίκες του και να πλησιάσει ακόμα περισσότερο στην πρόκριση για το Final Four της Αθήνας.

Οι «πράσινοι» στοχεύουν στις απαιτούμενες νίκες που θα τους οδηγήσουν στην κατάκτηση του 8ου ευρωπαϊκού τίτλου, όμως πρώτα πρέπει να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Βαλένθια. Από την πλευρά τους, οι «νυχτερίδες», ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του δεύτερου αγώνα, θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα για το Game 3 της σειράς.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ενημέρωση της ισπανικής ομάδας, οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ δεν θα αγωνιστούν μόνοι τους στο εκτός έδρας παιχνίδι, καθώς η Βαλένθια έχει προγραμματίσει πτήση τσάρτερ για φιλάθλους της, οι οποίοι θα βρεθούν στο γήπεδο της Αθήνας για να στηρίξουν την ομάδα τους σε αυτό το κρίσιμο ματς.