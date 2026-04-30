Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ, την Πέμπτη (30/4), για το δεύτερο παιχνίδι της σειράς για τα play offs της Euroleague.

Το «τριφύλλι» μετά την μεγάλη νίκη τη Τρίτη με σκορ 67-68, παραμένει σε τροχιά για το Final 4 της Αθήνας.

Μεγάλη θα είναι η παρουσία οπαδών του Παναθηναϊκού στις εξέδρες της Roig Arena για ακόμα μια φορά, καθώς αρκετοί φίλαθλοι έχουν εξασφαλίσει εισιτήρια.

Το τζάμπολ έχει προγραμματιστεί για τις 21:45 και ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.