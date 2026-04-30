Οι πρώτες εκτιμήσεις για την πορεία των πράσινων τιμολογίων ρεύματος τον Μάιο συγκλίνουν σε ένα σενάριο σταθερότητας, χωρίς ουσιαστικές μεταβολές σε σχέση με τον Απρίλιο.

Η χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται ότι θα παραμείνει σε σχετικά ελεγχόμενα επίπεδα, κοντά στα 88–96 ευρώ/MWh, παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές πιέσεις και τη μεταβλητότητα στις αγορές φυσικού αερίου. Καθοριστικό ρόλο στη συγκράτηση των τιμών εξακολουθεί να διαδραματίζει η αυξημένη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες περιορίζουν τη χρήση ακριβότερων μονάδων παραγωγής.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι πάροχοι εκτιμάται ότι θα διατηρήσουν τα πράσινα τιμολόγια κοντά στα επίπεδα των 15 λεπτών ανά κιλοβατώρα για την πλειονότητα των νοικοκυριών, με μικρές αποκλίσεις ανά εταιρεία και κατηγορία καταναλωτή.

Η συγκράτηση των τιμών συνδέεται και με τη χαμηλότερη ζήτηση της ανοιξιάτικης περιόδου, καθώς και με τη βελτιωμένη παραγωγή από φωτοβολταϊκά και αιολικά συστήματα. Ωστόσο, η αγορά παραμένει ευαίσθητη στις εξελίξεις στο διεθνές ενεργειακό περιβάλλον, με το καλοκαίρι να αποτελεί τον επόμενο κρίσιμο παράγοντα για την πορεία των τιμολογίων.