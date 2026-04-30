Τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1.

Ο κ. Φαραντούρης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ενώνω τη φωνή μου για διαφάνεια και πολιτική αλλαγή», επιβεβαιώνοντας ότι υιοθετεί το πολιτικό σύνθημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως τόνισε, «σε αυτή την αναγκαιότητα και το προσκλητήριο δεν πρέπει να λείψει κάποιος».

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, υπογράμμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι ο μοναδικός συγκροτημένος πόλος, που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική δυναμική, με κυβερνητικό πρόγραμμα, συγκρότηση, όργανα, δομή και στρατηγικό στόχο στο δρόμο προς την κάλπη».

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Χαριλάου Τρικούπη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα συναντηθεί σήμερα, Πέμπτη, στις 17:30, στη Βουλή, με τον ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη.

Όπως ανέφερε σε ρεπορτάζ της για tanea.gr η Μυρτώ Λιαλιούτη, θέμα χρόνου ήταν η ενσωμάτωση του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Ο Φαραντούρης, που έχει δώσει το παρών στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και πλέον εμφανίζεται δημόσια να μιλάει θετικά και για τον Νίκο Ανδρουλάκη, είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα –το οποίο έρχεται στο ευρύτερο πλαίσιο διεύρυνσης και συμπαράταξης που έχει ξεκινήσει το ΠΑΣΟΚ στον δρόμο προς τις κάλπες, με την σκυτάλη να έχει πλέον πάρει ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος, ώστε να βάλει όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερα πρόσωπα στην προσπάθεια» σημείωνε η δημοσιογράφος και συνέχιζε: «Ο Φαραντούρης, ο οποίος δεν εμφανίζεται διατεθειμένος να κατέβει υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές αλλά θα παραμείνει ευρωβουλευτής μέχρι την λήξη της θητείας του, αναμένεται -εφόσον οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν- να ενταχθεί και στην ομάδα των Ευρωπαιών Σοσιαλιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

«Δεν υπάρχει άλλος πόλος με συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση πλην του ΠΑΣΟΚ», δήλωνε ο ίδιος (Action 24) πριν από μια εβδομάδα, επιβεβαιώνοντας επί της ουσίας τις προθέσεις του. «Οποιο στέλεχος θέλει να έρθει στο ΠΑΣΟΚ, οι πόρτες είναι ανοιχτές (…) Τον βλέπω θετικά τον κ. Φαραντούρη, και άλλους θα δω θετικά», ανέφερε χθες ο επικεφαλής της επιτροπής Διεύρυνσης, Κώστας Σκανδαλίδης. «Μέχρι το καλοκαίρι, θα υπάρχει ένας πυρήνας στελεχών που θα μπει σε αυτή την διαδικασία για να δοθεί το σήμα».

Μετά τον Φαραντούρη ακολουθούν (εκτός απροόπτου) η βουλευτής Β’ Πειραιά που εξακολουθεί να βρίσκεται στον ΣΥΡΙΖΑ, Νίνα Κασιμάτη, και ο πρώην υφυπουργός Θάνος Μωραΐτης, ο οποίος θέλει να ξαναείναι υποψήφιος βουλευτής.