Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του σε οποιοδήποτε νέο πολιτικό εγχείρημα, χωρίς ωστόσο να δεσμεύεται για συγκεκριμένο κόμμα ή πρωτοβουλία, αφήνει ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης. Η τοποθέτησή του έρχεται με φόντο τις εξελίξεις και τα σενάρια που συνδέονται με το πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Φαραντούρης αποφεύγει να κάνει ευθεία αναφορά στη Μαρία Καρυστιανού, αλλά δηλώνει πως «καλωσορίζει την κάθοδο στην πολιτική οποιουδήποτε πολίτη». Παράλληλα, επισημαίνει ότι ενώνει τη φωνή του στο αίτημα για δικαιοσύνη και διαφάνεια, ενώ υπογραμμίζει πως από την πρώτη στιγμή έχει καταστήσει σαφές ότι «να μην προεξοφλεί κανείς τη συμμετοχή μου πουθενά».

Όπως τονίζει, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του σε οποιοδήποτε πολιτικό σχήμα δεν είναι γενικές ή συγκυριακές, αλλά απολύτως συγκεκριμένες. Αφορούν τόσο τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν όσο και τις πολιτικές που θα εκπροσωπεί.

Ο ευρωβουλευτής καθορίζει τρεις βασικούς άξονες ως αδιαπραγμάτευτο πλαίσιο για κάθε ενδεχόμενη συνεργασία: την εθνική κυριαρχία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Γράφει συγκεκριμένα:

«Kαλωσορίζω την κάθοδο στην πολιτική οποιουδήποτε πολίτη και ενώνω τη φωνή μου για δικαιοσύνη και διαφάνεια. Επαναλαμβάνω αυτό που απ’ την πρώτη στιγμή είπα, «να μην προεξοφλεί κανείς τη συμμετοχή μου πουθενά». Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή μου σε οποιοδήποτε πολιτικό εγχείρημα είναι τα πρόσωπα και οι πολιτικές και οι 3 άξονες: α) Εθνική κυριαρχία, β) κοινωνική δικαιοσύνη, γ) περιφερειακή ανάπτυξη. Το αίτημα για δικαιοσύνη είναι πιο επίκαιρο από ποτέ αλλά δεν είναι το μόνο. Στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις τον αγώνα του κινήματος των πολιτών και των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών και καλωσορίζω για ακόμη μια φορά την κάθοδο στην πολιτική όποιου προσώπου επιθυμεί να δώσει τη μάχη μέσα στους δημοκρατικούς θεσμούς. Κι ασφαλώς παραμένω προσηλωμένος στο έργο μου στην Ευρωβουλή, οπως άλλωστε έχω απ’ την αρχή δεσμευθεί».