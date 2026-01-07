Με απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, ο Νικόλαος Φαραντούρης τίθεται εκτός της ευρωομάδας του κόμματος.

Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε, από τη στιγμή που δεν δεσμεύεται ξεκάθαρα ότι θα εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο ευρωκοινοβούλιο.

Στην συνομιλία που είχε ο Σωκράτης Φάμελλος με τον Νικόλα Φαραντούρη το βράδυ των Φώτων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ φέρεται να του είπε πως οι τοποθετήσεις του προσβάλλουν τους ψηφοφόρους του κόμματος και του ζήτησε καθαρά να διαψεύσει την φημολογία. Ο ευρωβουλευτής, σύμφωνα με πληροφορίες, δεσμεύτηκε να ξεκαθαρίσει την θέση του, όμως οι μετέπειτα δηλώσεις θεωρήθηκαν από την Κουμουνδούρου ως υπεκφυγή.

Στον ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν πως θέλουν ευρωβουλευτές που δεν θα χρησιμοποιούν τις ψήφους που έλαβαν ως ΣΥΡΙΖΑ και θα εκπροσωπούν τους ψηφοφόρους χωρίς κρυφά χαρτιά, χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς κρυφή ατζέντα. Γι΄αυτό ζητούν να παραδώσει από τον Φαραντούρη να παραδώσει την έδρα του.

Δεν παραδίδει την έδρα του

«Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή. Και λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας, που με τίμησαν με τη ψήφο τους και με έστειλαν να υπηρετήσω τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού. Σ’ αυτούς και μόνο λογοδοτώ. Η έδρα μου ανήκει σε αυτούς. Με αυτούς συνομιλώ καθημερινά. Από άκρη σε άκρη, σε όλη την πατρίδα, από τα μπλόκα μέχρι τις Βρυξέλλες.

Και πέρα από την Ευρώπη. Πολιτεύτηκα με βάση τις αρχές της δικαιοσύνης και της διαφάνειας. «Δικαιοσύνη παντού» ήταν το σύνθημα με το οποίο μπήκα στην πολιτική πριν 2 χρόνια.

Κι αυτό θα συνεχίσω να υπηρετώ. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα και δαιμονοποιεί οτιδήποτε συνιστά μαζική κινητοποίηση των πολιτών. Εγώ θα συνεχίσω. Για δικαιοσύνη, διαφάνεια και ισονομία».