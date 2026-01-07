«Κάποια πράγματα κινούνται στη σφαίρα της αστειότητας αν όχι της φαιδρότητας. Η δήλωση μου είναι ξεκάθαρη. Λυπούμαι που με διαδικασίες εξπρές το κόμμα προχώρησε στη διαγραφή βουλευτή γιατί εξέφρασε μια άποψη» είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Φαραντούρης, το βράδυ της Τετάρτης (7/1/26) σχολιάζοντας το ότι τέθηκε εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις δηλώσεις για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

«Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Με την Μαρία Καρυστιανού και επιφανείς συνταγματολόγους κάναμε μια εκδήλωση. Ερωτήθηκα για το κόμμα, είπα ότι είναι καλοδεχούμενο, το ίδιο και η εμπλοκή της κυρίας Καρυστιανού στην πολιτική. Αυτή την αυτονόητη δήλωση, το αυτονόητο καλωσόρισμα θα έπρεπε όλος ο προοδευτικός κόσμος να το θεωρεί αυτονόητο. Κάποιοι δεν το θεώρησαν αυτονόητο» είπε με νόημα ο Νίκος Φαραντούρης, μιλώντας στο MEGA news.

Ο ίδιος τόνισε ότι η έδρα ανήκει στον ελληνικό λαό και τους ψηφοφόρους:

«Δεν έφυγα εγώ από τον ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα αποφάσισε να διαγράψει τον Ευρωβουλευτή του. Αυτό αντανακλά και την απόσταση που έχει το κόμμα από την κοινωνία των πολιτών, από την κινηματική δράση που θα περίμενε κανείς να είναι στο DNA του.

Θέλω να υπηρετήσω τα προβλήματα του τόπου και της κοινωνίας. Δεν ψάχνω για θεσούλες. Μπήκα στην πολιτική, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στα πολύ κάτω του. Πιο κάτω δεν πήγαινε. Η έδρα ανήκει στον ελληνικό λαό και στους ψηφοφόρους. Υπάρχει μια αναντιστοιχία των ανθρώπων που στήριζαν τον ΣΥΡΙΖΑ και εκείνων που τον στηρίζουν σήμερα. Δεν ξέρω αν θα μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει ευρωβουλευτές την επόμενη φορά» είπε.