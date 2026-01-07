Στην τελευταία της παρέμβαση, η Μαρία Καρυστιανού δεν επιβεβαίωσε απλώς πως ο κύβος ερρίφθη για τη δημιουργία κόμματος, αλλά έδωσε και μια πρώτη γεύση των διαθέσεών της από εδώ και πέρα: το κίνημα που βρίσκεται στα σκαριά δεν θα έχει σαφή ιδεολογικό προσανατολισμό αριστερά ή δεξιά («θα τα υπερβαίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά), θα έχει ως πρώτο στόχο την κάθαρση και δεν θα συνεργαστεί με καμία πολιτική δύναμη, διεκδικώντας την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές. Η ίδια η Καρυστιανού τόνισε (Kontra) πως δεν είναι βέβαιη ότι εκείνη θα ηγηθεί, καθώς «ο λαός θα δείξει τον ηγέτη, ακολουθώντας αυτό που λέει το μέσα του. Σε αυτό το κίνημα που ξεκίνησε αυθόρμητα και οδηγήθηκε εκεί γιατί ο στόχος είναι ανιδιοτελής, οι άνθρωποι που το αγκάλιασαν θα δείξουν και τον ηγέτη τους». Από την πλευρά της, πάντως, φαίνεται πως έχει πολύ ξεκάθαρη εικόνα και με ποιους θα επιλέξει να συμπορευτεί και με ποιους αποκλείει τη συνεργασία.

Σύμφωνα με την Καρυστιανού, τα βιογραφικά που αυτή τη στιγμή μελετώνται προέρχονται από ανθρώπους χωρίς εμπλοκή σε πολιτικά κόμματα, περιορισμός που αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή τους στο όποιο εγχείρημα – όπως είπε, όσοι συμμετέχουν δεν θα είναι απαραίτητα γνωστοί στον δημόσιο βίο και θα έχουν γνώση και εμπειρία στον χώρο της εργασίας. Μέχρι τώρα, ωστόσο, οι δύο γνωστοί συνομιλητές της έχουν και οι δύο πολιτική εμπειρία: η στενή της συνεργάτις, δικηγόρος Μαρία Γρατσία, ήταν υποψήφια με το κόμμα Νίκη στην Α’ Αθήνας στις τελευταίες εθνικές εκλογές, ενώ ο Νικόλας Φαραντούρης, με τον οποίο συνδιοργάνωσαν την τελευταία εκδήλωση για τα Τέμπη στις Βρυξέλλες και η Καρυστιανού «έχει μόνο θετικά να πει», είναι εν ενεργεία ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – «συζητώ με την κυρία Καρυστιανού, δεν είναι κρυφό», σχολίασε (ΕΡΤ) ο ευρωβουλευτής.

Ο Τσίπρας

Το πολιτικό πλαίσιο που θέτει η Καρυστιανού στηρίζεται, με τα δικά της λόγια, στη «μεγάλη ιδέα να οδηγηθούμε σε μια ελεύθερη και ανεξάρτητη χώρα, με δικαιοσύνη, αξιοκρατία και ευτυχία για όλους», ενώ τραβάει καθαρή διαχωριστική κόκκινη γραμμή με το πολιτικό σύστημα – «πολλοί πολιτικοί πρέπει να λογοδοτήσουν, έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς με τους παλιούς πολιτικούς», επεσήμανε, επαναλαμβάνοντας πως είναι απόλυτη στο γεγονός ότι το νέο κόμμα δεν θα συνεργαστεί με κανέναν για τον σχηματισμό κυβέρνησης, ούτε πριν ούτε μετά τις εκλογές. Και σε αυτό το πλαίσιο η Καρυστιανού τοποθετεί και τον Αλέξη Τσίπρα, στον οποίο επιτέθηκε με σκληρό ύφος. «Ο κ. Τσίπρας έχει υπογράψει ένα Μνημόνιο, και μάλιστα το χειρότερο Μνημόνιο, στο οποίο έχει υποθηκεύσει το κράτος σαν να ήταν δική του περιουσία, για 100 χρόνια», σχολίασε για την επάνοδο του πρώην πρωθυπουργού, επιμένοντας πως ο Τσίπρας ήταν ένας πολιτικός που υποσχέθηκε πως θα τα αλλάξει όλα, «μας ανέβασε ψηλά και μετά μας γκρέμισε. Σε έναν λαό που έχει συνηθίσει στο ψέμα, στην εξαπάτηση, στην παραπλάνηση, αυτό ήταν για μένα το χειρότερο απ’ όλα».

Η Αμαλίας δεν απάντησε σε όσα ακούστηκαν – αντιθέτως, από το ΚΚΕ (902.gr) έκαναν λόγο για «παμπάλαιες εκφράσεις περί “κάθαρσης”» και για δεκάδες κόμματα που εμφανίστηκαν με παρόμοιο αίτημα και «τελικά υπηρέτησαν, και με το παραπάνω, και με πολλούς τρόπους, σχεδιασμούς εις βάρος των συμφερόντων του λαού». Από την άλλη, σε ανάρτησή του που δεν κατονομάζει την Καρυστιανού, ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολίασε πως «πρέπει πρώτα να έχεις γίνει κωπηλάτης πριν πάρεις στα χέρια σου το τιμόνι».

Κοντά στην επέτειο

Εν αναμονή των επόμενων ανακοινώσεων, που πολλοί εκτιμούν πως θα γίνουν κοντά ή ακόμα και ανήμερα την επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών, η ίδια η Καρυστιανού φαίνεται πως κάνει επαφές για ένταξη στις τάξεις του σχήματος που ετοιμάζεται – αυτό φέρεται να συνέβη με τον σκηνοθέτη της πρόσφατης ταινίας «Καποδίστριας», Γιάννη Σμαραγδή, ο οποίος ωστόσο αρνήθηκε. Ισως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει η σχέση της Καρυστιανού με τους υπόλοιπους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, με δεδομένο πως η θητεία της στον Σύλλογο Συγγενών τελειώνει τον Μάρτιο και οι διαφωνίες ως προς τις πολιτικές της κινήσεις έχουν εκφραστεί δημόσια.