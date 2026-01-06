Αντιδράσεις προκαλεί στο πολιτικό σκηνικό η προαναγγελία ίδρυσης νέου κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού. Σε συνέντευξή της τη Δευτέρα, η κ. Καρυστιανού περιέγραψε το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η νέα πολιτική της πρωτοβουλία, ξεκαθαρίζοντας ότι αποκλείει οποιαδήποτε συνεργασία με τα υπάρχοντα κόμματα.

Το ΚΚΕ, μέσω του ιστότοπου 902.gr, μετέδωσε τις δηλώσεις της, ωστόσο με έντονα επικριτικό ύφος. Όπως αναφέρει, στο επίκεντρο του αφηγήματος που παρουσιάζει η κ. Καρυστιανού βρίσκονται οι «παμπάλαιες εκφράσεις περί κάθαρσης», που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εντάσσονται σε ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί για να εξυπηρετεί τα κέρδη λίγων οικονομικών ομίλων.

Το 902.gr απορρίπτει επίσης τον ισχυρισμό της κ. Καρυστιανού ότι «πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα», δηλαδή η δημιουργία κόμματος με στόχο την «κάθαρση» και τη «νομιμότητα». Το μέσο επισημαίνει ότι «μόνο τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουν εμφανιστεί δεκάδες τέτοια κόμματα και “προσωπικότητες”», που, όπως υποστηρίζει, τελικά υπηρέτησαν σχεδιασμούς σε βάρος των συμφερόντων του λαού.

Αιχμές Βελόπουλου για «σωτήρες του τίποτα»

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος σχολίασε με ανάρτησή του τις πολιτικές εξελίξεις, χωρίς να κατονομάζει τη Μαρία Καρυστιανού. Αναφερόμενος σε «σωτήρες του τίποτα», επικαλέστηκε λόγια του Αριστοφάνη, λέγοντας πως «πρέπει πρώτα να έχεις γίνει κωπηλάτης πριν πάρεις στα χέρια σου το τιμόνι».

Όπως έγραψε ο κ. Βελόπουλος, «ένας λαός που ψηφίζει ανέργους, ανεπαγγέλτους, ανθρώπους που δεν έχουν λύσει ούτε τα δικά τους προβλήματα, κυβερνάται από κάθε ουτιδανό και επενδύει σε “σωτήρες” του τίποτα».

Η τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού

Μιλώντας στο Kontra Channel, η Μαρία Καρυστιανού αποκάλυψε ότι το νέο κόμμα «όντως οργανώνεται πάρα πολύ γοργά» και εξέφρασε την ελπίδα πως οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν μέσω αυτού στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Η ίδια πρόσθεσε ότι «αυτό το κίνημα, οι άνθρωποι που θα το αγκαλιάσουν, θα δείξουν και τον ηγέτη τους», ενώ απέφυγε να αποκαλύψει το όνομα του κόμματος, σημειώνοντας απλώς ότι «θα δείξει».