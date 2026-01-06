Πληροφορίες κάνουν λόγο για κρούση της Μαρίας Καρυστιανού στον γνωστό σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή, με φόντο τις διεργασίες που γίνονται για την σύσταση ενός νέου πολιτικού φορέα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Μαρία Καρυσταινού, που έχει ενεργό ρόλο σε όλες τις διεργασίες για τον υπό σύσταση πολιτικό φορέα, συναντήθηκε με τον σκηνοθέτη κατόπιν αιτήματός της.

Ομως ο Γιάννης Σμαραγδής – που και στο παρελθόν έχει δεκχτεί ουκ ολίγες προτάσεις για ενασχόληση με την πολιτική – δεν έδειξε προθυμία για οποιαδήποτε εμπλοκή στο νέο κομματικό φορέα.

Ο γνωστός σκηνοθέτης, λέγεται πως κατέστησε σαφές ότι αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να διοχτεύει τη δημιουργικότητά του στον κινηματογράφο.