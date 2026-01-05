Την ίδρυση νέου πολιτικού κόμματος, το οποίο θα συμμετάσχει στις επόμενες εθνικές εκλογές όποτε κι αν αυτές διεξαχθούν, ανακοίνωσε επίσημα η Μαρία Καρυστιανού, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι θα είναι υποψήφια με το νέο πολιτικό σχήμα.

Μιλώντας στο Kontra, η Μαρία Καρυστιανού άνοιξε τα χαρτιά της για το νέο κόμμα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής σε αυτό του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλα Φαραντούρη.

Όπως ανέφερε, δεν έχει ακόμη αποφασιστεί ποιος θα ηγηθεί του κόμματος: «Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ του σχήματος. Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη μέσα από τις διαδικασίες, ακολουθώντας αυτό που λέει το μέσα του. Το κίνημα αυτό ξεκίνησε αυθόρμητα και οδηγήθηκε εδώ, με τελικό στόχο την κάθαρση της χώρας και χωρίς ιδιοτέλεια».

Η ίδια σημείωσε ότι τόσο η ηγεσία όσο και το όνομα του κόμματος θα προκύψουν μέσα από τη συμμετοχή των πολιτών:

«Οι άνθρωποι που θα το αγκαλιάσουν θα δείξουν και τον ηγέτη τους. Για το όνομα του κόμματος δεν θα κάνω ανακοινώσεις, θα δείξει».

Τι είπε για τον Νικόλα Φαραντούρη

Αναφερόμενη στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε:

«Τον γνώρισα από κοντά και έχω μόνο θετικά να πω. Είναι γνώστης και ήταν θετικός στο να μας βοηθήσει να οργανώσουμε την εκδήλωση για το άρθρο 86. Χαίρομαι που υπάρχουν πολιτικοί που αγκαλιάζουν κινήσεις με βασικό αίτημα την κάθαρση».

«Μεγάλη κοινωνική αφύπνιση»

Η Μαρία Καρυστιανού χαρακτήρισε το 2025 «χρονιά αποκαλύψεων», υπογραμμίζοντας ότι το σημαντικότερο στοιχείο ήταν η άρση της κοινωνικής διχόνοιας:

«Αυτή η μεγάλη κοινωνική αφύπνιση έχει κινητοποιήσει Έλληνες τόσο εντός όσο και εκτός χώρας. Πολλοί άνθρωποι θέλουν να βοηθήσουν σε αυτό το εγχείρημα».

Όπως τόνισε, η οργάνωση του νέου κόμματος προχωρά με ταχείς ρυθμούς:

«Η προσπάθεια οργανώνεται πολύ γρήγορα και οι πολίτες θα μπορούν να είναι έτοιμοι για συμμετοχή στις επόμενες εκλογές. Γίνονται συνεχώς βήματα προς τα εμπρός».

Απάντηση στις αντιρρήσεις συγγενών θυμάτων

Τέλος, απάντησε και στις αντιδράσεις που έχουν εκφράσει μέλη του συλλόγου συγγενών θυμάτων, σημειώνοντας:

«Σέβομαι απόλυτα τη γνώμη των συγγενών. Αυτά τα τρία χρόνια έχω διαφωνήσει με ορισμένες ενέργειες, αλλά δεν το έχω πει ποτέ δημόσια. Δεν μου έχει ζητηθεί μέχρι σήμερα να παραιτηθώ από τον Σύλλογο. Η θητεία μου ολοκληρώνεται τον Μάρτιο».