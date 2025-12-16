Η Μαρία Καρυστιανού επιβεβαίωσε εκ νέου την πρόθεσή της να προχωρήσει στην ίδρυση πολιτικού κόμματος, λίγες μόλις ώρες μετά τη δημόσια διαφοροποίηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, του οποίου είναι πρόεδρος. Τα μέλη του Συλλόγου είχαν ξεκαθαρίσει ότι η πολιτική της πρωτοβουλία αποτελεί «προσωπική επιλογή» και πως δεν έχουν καμία ανάμειξη.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η κ. Καρυστιανού ανέφερε: «Εγώ αυτό που είπα και το έχω πει εδώ και πολλούς μήνες είναι ότι στηρίζω αυτή τη μεγάλη κοινωνική αντίδραση, ένα μεγάλο κίνημα των πολιτών που έχει δημιουργηθεί ενάντια στη διαφθορά. Προφανώς και το στηρίζω. Η διαφθορά σκότωσε το παιδί μου. Το στηρίζω και θα προσπαθήσω να συνεισφέρω με όποιο τρόπο μπορώ προκειμένου αυτό να οργανωθεί σωστά και αν οργανωθεί σωστά, γιατί τα στάνταρντ είναι πολύ υψηλά και αυστηρά, θα μπορέσει να μετατραπεί σε κόμμα, βεβαίως να υπάρχει μια λύση για όλους τους πολίτες που θέλουν κάτι υγιές και καινούριο να έχουν μια επιλογή».

Σε ερώτηση για το αν σκοπεύει να ηγηθεί, απάντησε: «Αυτό είναι μια συλλογική κίνηση, ένα κίνημα πολιτών, και δεν θα αυτοπροταθώ ως ηγέτης. Μόνο του θα υποδείξει ποιον θέλει αρχηγό». Τόνισε επίσης πως «δεν θέλουμε πολιτικά πρόσωπα αλλά άφθαρτους που μπορούν να δώσουν λύση. Το πιο βασικό είναι να μην προέρχονται από κομματικό σχηματισμό».

Απάντηση στις επικρίσεις

Η κ. Καρυστιανού ρωτήθηκε και για τις δηλώσεις του Νίκου Καραχάλιου, απαντώντας: «Τον συγκεκριμένο κύριο έχω δει δυο-τρεις φορές, όπως έχω δει πολύ κόσμο. Όσα ισχυρίζεται είναι μη σοβαρά. Θα προσπαθήσουν να αμαυρώσουν αυτή την υγιή προσπάθεια με κάθε τρόπο. Ποιοι; Το σύστημα. Όλο το πολιτικό σύστημα. Πολιτικοί, ΜΜΕ που παραποιούν τα λόγια τα δικά μου προκειμένου να μας αποδομήσουν». Σε όσους την κατηγορούν ότι εκμεταλλεύεται την τραγωδία των Τεμπών, απάντησε πως «είναι νοσηρή σκέψη».

Αναφορά στη δίκη και την ευρωπαϊκή εισαγγελία

Αναφερόμενη στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, σημείωσε: «Τον Μάρτιο ξεκινά η δίκη, η οποία για τη δική μου περίπτωση δεν έχει ενδιαφέρον αφού η κατηγορία για απανθράκωση δεν υπάρχει. Το βλέμμα μου είναι στραμμένο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία θα μπορούσε να ελέγξει τους υπουργούς για τη σύμβαση 717 αλλά δεν το έκανε».