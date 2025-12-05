Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο δημιουργίας πολιτικού φορέα η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας σε συνέντευξή της στο TV100, τονίζοντας ότι «ένα κίνημα πολιτών μπορεί να φέρει τη λύση στην Ελλάδα», ενώ ξεκαθάρισε πως δεν θα υπάρξει καμία συνεργασία με πρόσωπα από το υπάρχον πολιτικό σύστημα. Παράλληλα αναφέρθηκε στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, στις απειλές που έχει δεχθεί, αλλά και στην απώλεια της κόρης της, Μάρθης, δηλώνοντας ότι αντλεί δύναμη από την πίστη της στον Θεό. Τέλος, αποκάλυψε πως την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου θα μιλήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Ένα κίνημα πολιτών θα φέρει τη λύση στην Ελλάδα. Η λύση θα δοθεί από την ίδια την κοινωνία. Δεν ξέρω όμως αν θα βγω μπροστά. Ελπίζω να οργανωθεί σωστά, γιατί πολλοί θέλουν να το αμαυρώσουν. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν πολιτικό από το υπάρχον πολιτικό σύστημα», δήλωσε συγκεκριμένα η Μαρία Καρυστιανού.

«Εγώ δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, γιατί τον μεγαλύτερο φόβο τον έζησα. Τίποτα δε με φοβίζει πια. Ακόμη και όταν δέχτηκα απειλές, δεν φοβήθηκα”. Όσον αφορά στη δίκη των Τεμπών ανέφερε πως “δεν υπάρχει κατηγορία για την πυρόσφαιρα. Ο ανακριτής απέκρυψε τα βίντεο, κατέστρεψε βιολογικό υλικό. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», είπε μιλώντας στο TV100, αναφερόμενη στην τραγωδία.

Σχετικά με την απώλεια της κόρης της, Μάρθης δήλωσε: «Η πίστη μου στο Θεό δυναμώνει όλο και περισσότερο. Νιώθω την παρουσία του Θεού μέσα από την κόρη μου. Νιώθω την επικοινωνία με την κόρη μου και είναι σύμφωνη με όσα κάνω. Τη νιώθω και την αισθάνομαι».

Μιλώντας για τη σημερινή κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα στην Ελλάδα είπε: «Πριν έρθω στο στούντιο συνομίλησα με μια μητέρα που μου είπε ότι θα ήθελε το παιδί της να φύγει στο εξωτερικό για να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ονειρεύομαι ένα κράτος δικαίου με τα παιδιά μας να μη χρειάζεται να ξενιτευθούν, με τα παιδιά μας δίπλα μας…». Πρόσθεσε επίσης πως «είναι σαφές πλέον ότι άλλα θέλει η κοινωνία και άλλα ο πολιτικός κόσμος».

