Ένα πρωτοφανές περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Τρίτης στην Εύβοια, όταν διανομέας φαγητού βρέθηκε απρόσμενα να συνοδεύεται από μια αγέλη αγριογούρουνων κατά τη διάρκεια της διαδρομής του.

Σύμφωνα με βίντεο που κάνει τον γύρο των κοινωνικών δικτύων, τα άγρια ζώα κινούνται μπροστά από το μηχανάκι του διανομέα, ακολουθώντας την ίδια πορεία για αρκετά μέτρα μέσα στο σκοτάδι. Η σκηνή θυμίζει ντοκιμαντέρ, καθώς τα αγριογούρουνα φαίνεται να «συνοδεύουν» τον ντελιβερά στη νυχτερινή του αποστολή.

Εύβοια -Αγριογούρουνα: Δεκάδες σχόλια και κοινοποιήσεις

Το οπτικό υλικό έχει προκαλέσει εντυπωσιασμό στους χρήστες του διαδικτύου και αναμένεται να γίνει viral, συγκεντρώνοντας δεκάδες σχόλια και κοινοποιήσεις. Πολλοί σχολιάζουν τη σπάνια αυτή συνάντηση, που καταγράφηκε καρέ-καρέ.

Εύβοια – Αγριογούρουνα: Απαιτείται αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς

Τα αγριογούρουνα εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα σε περιοχές της Εύβοιας, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς, ιδίως κατά τις βραδινές ώρες.

Η παρουσία τους στους δρόμους μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις, ειδικά σε τμήματα με χαμηλό φωτισμό ή περιορισμένη ορατότητα.