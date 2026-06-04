Άμεση ήταν η κινητοποίηση των ανακριτικών υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 και περί ώρα 11:13, σε αγροτική έκταση και δασωμένο αγρό στη θέση «Λάζαρι» της Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Ευθυμίας, του Δήμου Δελφών, στη Φωκίδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ημεδαπός προκάλεσε την πυρκαγιά από αμέλεια, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση του περιστατικού και τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμό από αμέλεια, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Άμφισσας, η οποία έδωσε τις προβλεπόμενες εισαγγελικές οδηγίες.

Στον ανωτέρω επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.074,22 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 3 Ιουνίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 384 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 353.212,585 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 66 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η ΔΑΕΕ και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.