Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι στο περιαστικό άλσος του λόφου Φιλοθέης στην Αττική, προκαλώντας αρχικά ανησυχία λόγω της γειτνίασης με κατοικημένη περιοχή.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων υπήρξε άμεση. Η φωτιά εκδηλώθηκε εντός του άλσους και αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά χάρη στη συντονισμένη επέμβαση των υπηρεσιών. Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, το ΕΣΚΕΔΙΚ είχε συνεχή εικόνα μέσω drone.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 47 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος συνέδραμαν δύο ελικόπτερα της Πυροσβεστικής.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει ήδη επιληφθεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), η οποία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.